Ginevra Lamborghini punta Sanremo 2024: “Il Festival non si discute”

Ginevra Lamborghini si candida per il Festival di Sanremo 2024: “Ci andrei di corsa”. Dopo la sua partecipazione al GF Vip 7 e a Una Voce per San Marino, la sorella di Elettra punta alla kermesse musicale più importante in Italia.

In una recente intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, Ginevra Lamborghini ha parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 7 e dei suoi progetti nel prossimo futuro. Nelle scorse settimane l’ex Vippona, con il suo nuovo pezzo Tu non mi vuoi, ha partecipato a Una Voce per San Marino, la manifestazione musicale per selezionare il rappresentante del piccolo stato europeo al prossimo Eurovision. Alla fine San Marino ha scelto i Piqued Jacks, ma Ginevra non demorde. Nel corso dell’intervista, infatti, si è candidata per un posto al prossimo Festival di Sanremo, nel 2024: “Ci andrei di corsa! Quel che viene, viene. Sanremo non si discute“.

L’esperienza nella casa del GF: “Ho stretto rapporti importanti con molte persone”

Per quanto riguarda la sua esperienza al Grande Fratello, Ginevra è parsa entusiasta di aver partecipato al reality, nonostante sia stata costretta a lasciare la casa prima del previsto per squalifica. La cantante ha parlato del momento in cui ha ricevuto la proposta di entrare nel cast: ““Alfonso mi ha chiamato e me l’ha chiesto così, a bruciapelo. Io avevo fantasticato sull’ipotesi di fare un reality e avrei scelto sicuramente solo il GF. Quindi è stato subito un sì convinto. Anche se per me era un salto nel vuoto”.

Quando le viene chiesto del momento più bello, Ginevra non ha dubbi: “Sicuramente il mio compleanno. Perché mi hanno organizzato una splendida festa e ho avuto la sensazione che fossimo davvero un bel gruppo”. Poca esitazione anche per quanto riguarda il momento più brutto: “È scontato dire il momento della squalifica ma, più che quello, direi le fasi precedenti in cui non mi sono più sentita capita dai miei compagni. Però ci tengo a sottolineare che sono stati di gran lunga di più i momenti più belli”. A conti fatti, per Ginevra è stata un’esperienza indimenticabile: “Mi porto a casa senz’altro una capacità di introspezione maggiore. E i rapporti che ho stretto con tante persone che certamente rimarranno nella mia vita”.