Dinamo Zagabria-Milan: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Martedì 25 ottobre torna la Champions League, con il Milan alla caccia degli ottavi. Il Milan se la vedrà con la Dinamo Zagabria, ecco come vederla oggi in tv e in streaming.

Dinamo Zagabria-Milan, dove vederla in tv e in streaming

Torna la Champions League, e il Milan di Pioli torna a giocarsi gli ottavi di finale. Il fischio d’inizio è alle 21.00 per Dinamo Zagabria-Milan, match che si disputerà stasera allo Stadion Maksimir di Zagabria.

L’allenatore Stefano Pioli, in merito, ha rimarcato che “la Dinamo Zagabria – riporta anche il sito Uefa – è una formazione che difende bene e riparte molto bene. Ha un giocatore molto bravo come Bruno Petković che fa salire la squadra e un altro giocatore come Mislav Oršić che è velocissimo. Avere compattezza ed essere lucidi nelle transizioni negative e positive sarà importante martedì sera. Noi stiamo bene. Abbiamo qualche acciacco, è evidente, ma stiamo bene sia mentalmente sia fisicamente.

Conosciamo l’importanza della partita e l’abbiamo preparata al meglio”.