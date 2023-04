Claudia Motta, chi è l’influencer ex Miss Mondo all’Isola dei Famosi: vita privata, fidanzato, Instagram

Chi è Claudia Motta, ex Miss Mondo Italia 2021 tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023. Nonostante il concorso sia saltato per il Covid, la modella ha cominciato a ritagliarsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Claudia Motta, vita privata e carriera dell’influencer ex Miss Mondo

Nata nel 2000 a Velletri, in provincia di Roma, Claudia Motta ha 23 anni ed è una giovane modella ed influencer, scelta come Miss Mondo Italia nel 2021. L’edizione di Miss World di quell’anno fu annullata a causa della pandemia da Covid, impedendole di rappresentare l’Italia nel rinomato concorso di bellezza. Ciononostante, Claudia Motta è riuscita comunque a trovare spazio nel mondo dello spettacolo italiano negli ultimi anni.

I suoi genitori sono entrambi funzionari del Ministero dell’Interno mentre sua sorella, Alice Motta, ha conquistato nel 2009 la corona di Miss Velletri. La sua prima esperienza nel settore della moda risale proprio all’anno della vittoria di sua sorella, quando sfila per la prima volta da giovanissima in occasione della Notte Bianca a Rimini. Negli anni successivi partecipa a molti servizi fotografici per importanti riviste di moda e posa persino per fotoromanzi sulla rivista Grand Hotel.

In seguito, fa la sua prima apparizione in tv come Angelo Custode a Tiki Taka – La Repubblica del Pallone, condotto da Piero Chiambretti. Partecipa a molti altri programmi televisivi come Ciao Darwin e Donna Avventura e fa inoltre le sue prime esperienze come attrice, sia in fiction come Il Capitano che sul grande schermo, nei film Scappo a casa, Adesso preferisco vivere e Arrivederci amore ciao.

Oltre allo spettacolo, Claudia Motta porta avanti altri sogni paralleli. La giovane modella sogna di diventare magistrato, motivo per cui studia Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma. Porta inoltre avanti la sua passione per la danza, frequentando l’Accademia Nazionale.

Claudia Motta all’Isola dei Famosi 2023

Claudia Motta è una dei concorrenti dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. La modella è alla sua prima esperienza in un reality show ed è pronta a farsi valere sulle spiagge dell’Honduras. L’ex Miss Mondo Italia è parsa molto determinata in un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni: “Sono ambiziosa e sono pronta ad andare oltre i miei limiti”.

View this post on Instagram A post shared by L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Vita privata: fidanzato, Instagram

Claudia Motta è felicemente fidanzata con Simone Rugiati, chef e conduttore televisivo nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi 7. Dopo mesi di voci, il cuoco televisivo ha ufficializzato la sua relazione con la modella in occasione della sua partenza per l’Honduras, invitando il suo pubblico a sostenerla nel suo percorso nel reality show. Non è noto da quanto tempo siano insieme, visto che, fino ad ora, han fatto molta attenzione a tenersi lontani dai riflettori. Non vi sono scatti di coppia né sul profilo Instagram di Simone né su quello di Claudia, che ad oggi conta quasi 30mila follower.