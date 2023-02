Sanremo 2023, Rosa Chemical parla del bacio dato a Fedez: “Nulla di preparato”

Il festival della musica italiana si è concluso, dopo aver regalato tante emozioni e molti pettegolezzi. Da Amadeus, ancora una volta preciso nei panni di conduttore, alle co-conduttrici, figure completamente diverse tra loro. A far discutere è stato anche il bacio tra Rosa Chemical e Fedez durante la serata di Sanremo 2023, durato qualche secondo ma rimasto impresso – a quanto pare – anche per diverse ore.

Sanremo: bacio tra Rosa Chemical e Fedez

Manuel Franco Rocati – in arte Rosa Chemical – è stato duramente criticato per aver baciato, al termine dell’esibizione, Fedez. A fare scalpore è stato, forse, il fatto che la moglie del cantante milanese fosse lì, presente alla serata. Chiara Ferragni sembra essere rimasta stupita come tutti.

In un’intervista rilasciata all’Indignato Speciale, su RTL 102.5, condotto da Barbara Sala, Enrico Galletti e Luigi Santarelli, Rosa Chemical è entrato immediatamente a gamba tesa:

“Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo”.

Quasi una provocazione nei confronti dei tanti spettatori che hanno criticato il gesto.

Il rapper classe ’98 ci ha tenuto poi a precisare che si è trattato di un gesto non programmato:

“Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello”.

Stesso discorso per quanto riguarda il confronto con Chiara Ferragni. Il giovane artista non ha infatti “chiesto il permesso” alla moglie ma spera, al contempo, che lei non abbia reagito in maniera spiacevole e che non si sia arrabbiata.

Un festival, quello di Sanremo, che non ha sicuramente annoiato, con tanti ospiti speciale, colpi di scena e argomenti di discussione. Da tematiche più delicate come il razzismo e la parità dei sessi, a quelle più forti, come il messaggio che Zelensky ha diffuso tramite la lettura di Amadeus.

Non soltanto musica, ma anche cultura e riflessione.