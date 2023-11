Anita Olivieri bestemmia in diretta, rischia la squalifica dal GF: il video incriminato

GF 2023, Anita Olivieri bestemmia in diretta: rischio squalifica per la 26enne romana. Fa scalpore il video condiviso sui social negli ultimi giorni, altre polemiche attorno alla gieffina dopo un furioso battibecco con Beatrice Luzzi.

GF 2023, la bestemmia in diretta di Anita Olivieri: è a rischio squalifica

Un’altra polemica via web travolge il Grande Fratello 2023 per l’ennesimo caso di bestemmie in diretta. La colpevole è 26enne romana Anita Olivieri, una “recidiva” già bacchettata negli scorsi mesi per battute e imprecazioni fuori luogo. Anita si è lasciata sfuggire un’espressione blasfema durante una sua sessione di stretching in cortile. Il video dell’episodio incriminato ha fatto il giro del web, con numerosi utenti indignati che chiedono provvedimenti contro la gieffina, che potrebbe rischiare la squalifica.

La biondina ce l’ha per vizio le bestemmie, ma tanto non le fanno nulla quindi continua tranquillamente #GrandeFratello pic.twitter.com/gOaoy9WntI — Shivan 🐹 (@Sheevan_) November 14, 2023

Molti degli spettatori più rigidi han criticato molto la produzione del reality, che negli ultimi mesi si è dimostrata molto più permissiva per questo tipo di infrazioni. Sono tanti, infatti, i casi di gieffini bestemmiatori sui quali si è lasciato correre. Da Alex Schwazer a Claudio Roma e Paolo Masella, a cui si aggiunge la stessa Anita che in alcuni momenti di rabbia si era già concessa qualche blasfemia di troppo. Finirà tutto in una bolla di sapone anche questa volta?

Le furiose litigate con Beatrice Luzzi: “Le mie mutande sono cavoli miei”

Negli ultimi giorni Anita Olivieri era già finita nell’occhio del ciclone per la sua furiosa faida con Beatrice Luzzi, che l’aveva criticata per il vestiario da lei scelto per i suoi allenamenti. Per l’ex attrice di Vivere la 26enne indossava mutande non adatte, troppo succinte: “Per me è indecente che sei a 20 centimetri dagli altri con il cu*o di fuori”. Anita ha reagito con rabbia: “Saranno cavoli miei, ho 26 anni e ho una mutanda…Perché guardi il mio sedere e urli ‘Anita non ha le mutande?’. Se poi in diretta parlo non mi rompere”. Per chiudere in bellezza Anita ha voluto stuzzicare ulteriormente Beatrice con una provocazione, indossando le cosiddette mutande indecenti sopra i pantaloni. Gli scontri con Beatrice, oltre al caso della bestemmia in diretta, saranno senz’altro tra gli argomenti principali delle prossime puntate del GF.