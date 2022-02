Chi è Giorgia Cardinaletti, giornalista a Sanremo con ”Vie delle Storie”

Chi è Giorgia Cardinaletti: la giornalista Rai, ha iniziato la conduzione di un nuovo programma in onda in seconda serata su Rai 1

Chi è Giorgia Cardinaletti: la giornalista e conduttrice Rai, conduce un nuovo programma in seconda serata il lunedì su Rai 1. Nell aprima puntata si è parlato di Sanremo.

Chi è Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti nasce il 23 Aprile del 1987 in una piccola località delle Marche (Fabriano). Giorgia decide di iscriversi al Liceo Classico Statale “Francesco Stelluti” dove conseguirà la maturità. Successivamente decide di approfondire gli studi classici iscrivendosi all’Università degli studi di Perugia, dove frequenta il corso di Lettere (indirizzo storico).

Successivamente la Cardinaletti intraprende la scuola di giornalismo di Perugia. Giorgia Cardinaletti sembrerebbe impegnata attualmente con Francesco Caldarola.

Giorgia Cardinaletti è una giornalista della Rai e anche una conduttrice sempre nei programmi della rete pubblica. Ha condotto due programmi sportivi in particolare Pole Position, La Domenica Sportiva.

Giornalista a Sanremo con ”Vie delle Storie”

Nel 2020, durante la settimana del Festival di Sanremo, conduce il programma Dentro il Festival in onda su RaiPlay.

Da gennaio 2022, Cardinaletti ha iniziato la conduzione della trasmissione “Vie delle Storie” che prende il posto di “Sette Storie” di Monica Maggioni. Andrà in onda il lunedì alle 23,25 su Rai 1.

Stando alle anticipazioni, il programma offrirà un racconto del Paese e dei suoi mutamenti attraverso immagini e testimonianze dirette. Così, “Via delle Storie” darà spazio a emergenze, drammi, cambiamenti, tendenze e scoperte con una narrazione nel vivo dei luoghi e dei protagonisti.

L’obiettivo dichiarato – si legge in una nota – è quello di “capire quel che sta accadendo nella società, nella vita comune“. La prima puntata, andata in onda lunedì 31 gennaio, non poteva che iniziare a raccontare il Festival di Sanremo essendo nella settimana della kermesse musicale.