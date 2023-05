Eurovision 2023, chi è Luke Black, cantante in gara per la Serbia

Chi è Luke Black, cantante in gara per la Serbia all'Eurovision Song Contest 2023 con il brano "Samo mi se spava".

Chi è Luke Black, cantante in gara per la Serbia all’Eurovision 2023

Nato a Čačak il 18 maggio 1992, Luke Black, all’anagrafe Luka Ivanovic, ha 31 anni ed è un cantante molto noto in Serbia, rappresentante del suo paese all’Eurovision Song Contest 2023. Fin da giovanissimo appassionato di musica, comincia a scrivere canzoni all’età di soli 12 anni. La sua carriera artistica ha inizio nel 2014, quando partecipa al Gruvlend Festival con il suo primo brano, D-Generation. La sua esibizione e le sue sonorità techno-pop attirano l’attenzione dei produttori: poco tempo dopo firma un contratto discografico con la Universal. Un anno dopo, nel 2015, arriva il suo primo EP, Thorns. Negli anni successivi pubblica altri due dischi, Neoslavic e F23.8, e si esibisce in diversi concerti sia in Serbia che in diversi paesi europei. Black ottiene un grande successo soprattutto in Cina, dove organizza diversi tour.

All’Eurovision 2023 con Samo mi se spava

Luke Black si è guadagnato un posto all’Eurovision 2023 trionfando al festival annuale Pesma za Evroviziju, battendo la concorrenza di altri 31 artisti serbi. Il cantante porta sul palco un suo brano inedito, Samo mi se spava, già un grande successo in patria. Intervistato da iMusicFan, Black ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua canzone: “L’ho scritta durante la pandemia, racconta di un sentimento che avevo da un po’, volevo solo dormire e svegliarmi a problemi risolti. Lo ripeto diverse volte, voglio solo dormire, voglio solo dormire ed era quello che facevo più spesso durante quel preciso frangente. Per la performance invece ho pensato di mostrare il fatto che io vorrei svegliarmi e aiutare le persone a risollevarsi e apportare dei cambiamenti alle loro vite, proprio come ho fatto io”.

Vita privata, curiosità e social

Si sa ancora molto poco circa la vita privata e sentimentale dell’artista. Il suo profilo Instagram è pieno di scatti scherzosi, ma si concentra perlopiù sulla vita professionale. Ad oggi Black ha raccolto un seguito di oltre 31mila follower. Prima del suo successo come cantante, ha studiato lingua e letteratura inglese all’Università di Belgrado.