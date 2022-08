Ezra Miller va in terapia: l’attore si confessa e chiede scusa per i suoi comportamenti

Ezra Miller sta andando in terapia per risolvere i sui problemi ma soprattutto per non rovinare la sua carriera da attore.

Ezra Miller ha deciso di andare in terapia e farsi seguire. I suoi comportamenti hanno portato delle conseguenze non solo personali ma anche professionali. Ecco che la sua ultima decisione potrebbe riportare l’attore sulla strada giusta.

Ezra Miller va in terapia

Ezra Miller ha annunciato di avere iniziato la terapia per curare i “complessi problemi di salute mentale” di cui soffre. L’attore negli ultimi mesi ha avuto una serie di problemi con la giustizia.

Infatti, dovrebbe comparire davanti alla Corte Suprema del Vermont il prossimo 26 settembre per rispondere dell’accusa di furto con scasso. Miller avrebbe prelevato diverse bottiglie di alcol da una abitazione a Stamford mentre i proprietari non erano presenti.

Inoltre, Miller dopo la mezzanotte del 28 marzo scorso è stato arrestato dalla polizia di Hilo, principale centro abitato dell’isola di Hawaii. L’attore non è la prima volta che si rende protagonista in negativo di condotte violente.

Già nell’aprile del 2020 Miller aveva suscitato scalpore con la diffusione di un video in cui veniva riconosciuto mentre afferrava per il collo una donna in un bar di Reykjavik, in Islanda, trascinandola a terra per alcuni metri.

L’attore si confessa e chiede scusa per i suoi comportamenti

Dopo la decisione di andare in terapia, sono arrivate le scuse del giovane attore attraverso una nota ufficiale. “Dopo avere recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco di soffrire di complessi problemi di salute mentale e ho iniziato il trattamento”, ha detto Miller in un comunicato.

“Voglio scusarmi con tutti coloro che ho allarmato e sconvolto con il mio comportamento passato” ha aggiunto l’attore. “Mi impegno a fare il lavoro necessario per tornare a una fase sana, sicura e produttiva della mia vita”. L’attore con suoi ultimi comportamenti ha rischiato di mettere in discussione la sua carriera. Tuttavia, la scelta di andare in terapia potrebbe davvero salvare i suoi prossimi progetti cinematografici.

LEGGI ANCHE: Anna Rita Luceri, chi era e che malattia aveva la comica di Zelig morta a 48 anni