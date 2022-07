Gianni Morandi a Sanremo 2023 come co-conduttore: l’annuncio di Amadeus

Gianni Morandi a Sanremo 2023 come co-conduttore: l'artista affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston. Ecco l'annuncio.

Gianni Morandi a Sanremo 2023 nelle vesti di co-conduttore: l’annuncio è stato dato nella serata di lunedì 11 luglio durante il telegiornale. Il cantante aveva già condotto il Festiva e lo scorso anno era stato uno dei concorrenti chiudendo sul podio, al terzo posto, con il brano Apri tutte le porte.

Gianni Morandi a Sanremo 2023 come co-conduttore

Gianni Morandi sarà a Sanremo 2023 sul palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttore.

Il cantante affiancherà Amadeus per tutte le cinque sere del Festival. Lo stesso Morandi ha dato la notizia su Twitter confermando la sua presenza con tanto entusiasmo: “Tornerò a Sanremo, sarò al fianco di Amadeus per condurre il Festival. Chi l’avrebbe mai detto… Evviva Sanremo!”.

L’annuncio di Amadeus

Amadeus ha annunciato la presenza di Morandi nelle vesti di co-conduttore nel telegiornale di Rai 1.«Sono molto contento, è una grande gioia.

Gianni è amatissimo da tutti, è la storia della tv e della musica ma anche il presente. Intere generazioni di ragazzi amano Morandi come i nostri genitori negli anni 60», ha sottolineato Amadeus.

«Caro Ama, non sono in giro con Jovanotti, sono a casa e mi sono messo lo smoking. Devo dire che quando me lo hai proposto sono rimasto prima sorpreso e poi entusiasta. Ho pensato che hai fatto tre festival straordinari e nel 2023 avrai già compiuto sessant’anni e forse hai bisogno di qualcuno vicino che ti dia una mano forte, energica, e quindi hai chiamato me», ha aggiunto scherzando Morandi, prima di concludere: «Accetto con entusiasmo».

