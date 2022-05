Sabrina Ferilli, chi è la celebre attrice romana: marito, figli, Sanremo 2022, Giovannino

Chi è Sabrina Ferilli, celebre attrice, conduttrice e doppiatrice romana di 56 anni. È famosa per la sua bellezza e per la sua simpatia, doti con cui si è fatta strada nel panorama cinematografico italiano. Nel 2022 è stata la co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo 2022. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Sabrina Ferilli: carriera

Sabrina Ferilli è nata a Roma il 28 Giugno del 1964 sotto il segno zodiacale del Cancro. È cresciuta nel quartiere Fiano Romano insieme alla famiglia, composta dal padre, Giuliano Ferilli, dirigente del Partito Comunista Italiano, la madre, casalinga, una sorella (Cristina) e un fratello (Pierpaolo). Durante il liceo Sabrina si è interessata alla recitazione, frequentando diversi circoli teatrali della capitale. Filmografia: cinema e tv



Dopo aver ottenuto qualche piccola parte in pellicole marginali, nel 1994 ha partecipato al film che ha rivoluzionato la sua carriera: La bella vita di Paolo Virzì. Grazie all’interpretazione Sabrina Ferilli infatti ha vinto il prestigioso premio “Nastro d’argento” come migliore attrice protagonista. Successivamente si è dedicata ai film comici, in particolare cinepanettoni. Da Natale a New York, a Natale a Beverly Hills, Vacanze di natale a Cortina e Christmas in love, affiancata altri artisti di successo come Cristian De Sica e Massimo Boldi.

Nel frattempo l’attrice ha fatto esperienza anche in televisione. Nel 2013 ha partecipato come giudice nel talent Amici di Maria De Filippi. E ha continuato a recitare per il grande schermo, anche in film di grosso calibro. Al fianco di Elio Germano, sotto la direzione di Paolo Sorrentino, e con Massimiliano Morra. E ha continuato a recitare per il grande schermo, anche in film di grosso calibro. Al fianco di Elio Germano, sotto la direzione di Paolo Sorrentino, e con Massimiliano Morra.

Sabrina Ferilli conduttrice a Sanremo 2022

Ornella Muti , Lorena Cesarini , Maria Chiara Giannetta e Drusilla Foer . Non è per lei la prima volta: c’era già stata nel 1996 con Valeria Mazza nell’edizione condotta da Pippo Baudo e nel 2012, spite della quarta serata, intervistata dall’allora presentatore del Festival Gianni Morandi. Nel 2022 è stata scelta come conduttrice del Festival di Sanremo, insieme a. Non è per lei la prima volta: c’era già statacon Valeria Mazza nell’edizione condotta da Pippo Baudo e, spite della quarta serata, intervistata dall’allora presentatore del Festival Gianni Morandi.

Sabrina Ferilli e Giovannino

Giovannino è il “disturbatore” che ha preso di mira Sabrina Ferilli ad Amici di Maria De Filippi. I due hanno messo in piedi battibecchi, dispetti e sketch esilaranti, che hanno divertito il pubblico. Ma chi si cela davvero sotto al mantello rosso? Giovanni Iovino, attore, cabarettista e anche disturbatore seriale a Tu sì que vales.

Vita privata di Sabrina Ferilli: marito, amori, figli

Sabrina Ferilli è sposata dal 29 Gennaio 2011 con Flavio Cattaneo, amministratore delegato del colosso Telecom. I due si sono conosciuti sul set della fiction di successo “Dalia”, da allora non si sono mai separati. Sabrina e Flavio non condividono figli e questo per l’attrice non è un problema anzi, in un’intervista ha dichiarato che è più propensa ad adottare un bambino in difficoltà. “Le cose sono andate come dovevano andare e non ne ha fatto una malattia.” -ha spiegato la Ferilli- “Gli accostamenti ai percorsi altrui non le sono mai importati”.

Precedentemente Sabrina è stata sposata con il noto avvocato Andrea Perone, il loro rapporto però è andato in frantumi a causa di un tradimento di lui.