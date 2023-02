Sanremo 2023, esclusa all’ultimo Elisabetta Canalis

Il festival della musica italiana è ormai oggetto di discussione da settimane, nonostante sia cominciato da pochi giorni. Tra la scaletta, la scelta degli ospiti, i brani dei concorrenti e la decisione sulla conduzione, compare anche un altro dettaglio. Pare che Elisabetta Canalis sia stata esclusa all’ultimo da Sanremo 2023, causando non poche polemiche da parte della showgirl sarda.

Un’indiscrezione che sorprende tutti gli telespettatori del programma.

Elisabetta Canalis esclusa da Sanremo 2023

Si è cominciato a parlare di Sanremo già dal mese scorso, tra indiscrezioni, curiosità e notizie vere e proprie. Nelle ultime ore giunge un’altra comunicazione. Secondo quanto riportato da Oggi – rivista settimanale – Elisabetta Canalis sembra essere stata esclusa da Sanremo 2023, proprio all’ultimo momento e con pochissimo preavviso.

L’attrice e showgirl non ha di certo gradito questo comportamento. A confermarlo la stessa rivista:

“All’ultimo momento qualcosa è andato storto e la poliedrica Eli è stata messa in disparte rispetto ad altre e meno famose influencer. Elisabetta pare che non l’abbia presa molto bene e il suo agente sta facendo fuoco e fiamme per inserirla come ospite fissa in qualche popolare trasmissione Rai, una volta terminato il Festival”.

Ciò che dunque ha fatto innervosire maggiormente la 44enne di Sassari è stato quello di essere stata esclusa per dare spazio (e visibilità) a personaggi televisivi meno popolari di lei, con giovani influencer e altre figure, sportive e non. Per questo, l’attrice italiana sta lavorando con il suo agente per ritagliarsi uno spazio fisso con la Rai, però come ospite fissa e, soprattutto, dopo che Sanremo sarà terminato.

Un ulteriore spunto che alimenterà le discussioni sul festival della musica italiana, sempre più seguito e sempre più cercato, tra curiosità e voglia di scoprire chi vincerà questa edizione che, serata dopo serata, si fa sempre più interessante.

LEGGI ANCHE: Paola Egonu e il suo monologo a Sanremo 2023: le sue parole nel video dal palco dell’Ariston.