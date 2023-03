L’Ue verso la patente digitale e nuove norme per la sicurezza stradale

La Commissione europea propone nuove regole europee per aumentare la sicurezza stradale. La commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, ha infatti proposto nuove norme per la sicurezza sulle strade assieme ad una nuova patente digitale.

L’Ue verso la patente digitale per tutti

La commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, ha proposto nuove norme per la sicurezza stradale. Nel pacchetto presentato dalla Commissione Europea su questo tema, c’è l’idea di una patente digitale valida in tutta l’Unione e che dai 17 anni si possa far pratica di guida, se accompagnati. Successivamente, se passeranno l’esame, potranno mettersi al volante da anche sui camion già dal compimento dei 18 anni. I test per la patente, inoltre, terranno conto di più della sicurezza di pedoni, ciclisti, scooter e delle bici elettriche e una ulteriore stretta è prevista su alcune infrazioni come sorpasso pericoloso, superamento delle linee continue, guida contromano.

Una innovazione per tutta l’Ue

Tra i progetti presentati dalla commissaria ai Trasporti Adina Valean c’è poi anche l’idea di rendere la patente digitale. La patente di plastica da tenere nel portafoglio, quindi, potrebbe scomparire nel giro di qualche anno. “Molti di voi probabilmente hanno la patente nel portafoglio e siete pronti a mostrarla se venite fermati alla guida – ha detto Adina Valean presentando le nuove norme sulla sicurezza stradale – ma a patto di averla con sé. Tuttavia, una delle direttive adottate segnerà il piccolo pezzo di storia della plastica. Vogliamo che l’Ue passi a una patente di guida digitale che funzioni oltre i confini all’interno dell’Unione europea“.