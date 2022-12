Meteo Sant’Ambrogio, 7 dicembre: ecco cosa aspettarsi

Il 7 dicembre, giorno in cui si festeggia Sant'Ambrogio soprattutto a Milano, è attesa una certa instabilità di meteo

Nebbie mattutine sulle pianure occidentali che dal pomeriggio in poi si sposteranno anche sul resto della Pianura Padana

Meteo Sant’Ambrogio, 7 dicembre

Mercoledì 7 dicembre sarà segnato ancora da una certa instabilità e sulle regioni come Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo ci sarà anche qualche pioggia. Più asciutto altrove e nebbioso in Pianura Padana, colpita anche dal freddo.

Sulle regioni del Nord il cielo risulterà infatti coperto su tutte le zone di pianura, con nebbie a tratti fitte in Lombardia e Piemonte. In queste zone le temperature saranno basse per tutta la giornata, con valori massimi ovunque di poco superiori agli 0°C. A Genova, invece, ci si aspettano punte fino a 11°C

Il sud Italia