Quando ricomincia La vita in diretta? Manca poco al ritorno in tv di Alberto Matano e del rotocalco pomeridiano di Rai 1, ecco la data e l’ora del primo appuntamento in questa nuova stagione televisiva.

Quando ricomincia La vita in diretta: data, orario e novità per il rotocalco

La pausa estiva è ormai agli sgoccioli e molti programmi di punta della tv italiana si apprestano a tornare sul piccolo schermo. In Rai si attende con ansia il ritorno de La vita in diretta, storico rotocalco pomeridiano di Rai 1 diretto da Alberto Matano. I fan del varietà dovranno aspettare ancora qualche giorno. La vita in diretta tornerà in tv a partire da lunedì 11 settembre 2023 dalle 17.05 alle 18.55. Una partenza un po’ in ritardo rispetto al suo diretto concorrente, il rinnovato Pomeriggio 5 di Myrta Merlino, che avrà invece il vantaggio di ripartire il 4 settembre. Chi l’avrà vinta alla fine?

Le novità, Matano guida il pomeriggio di Rai 1 anche di sabato?

Sarà un settembre di test per La vita in diretta ed Alberto Matano. Il programma, infatti, andrà temporaneamente in onda dal lunedì al sabato. Un giorno in più per il rotocalco, quantomeno dal 16 settembre al 7 ottobre. Nella settimana successiva Matano farà invece spazio ritorno in tv di ItaliaSì e Marco Liorni. Sarà un esperimento importante per la Rai, che forse vuole testare la forza del rotocalco contro il gigante del sabato pomeriggio, il Verissimo di Silvia Toffanin. Che Matano sia l’arma giusta per spodestare il rotocalco Mediaset?