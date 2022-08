La dama velata, seconda stagione in arrivo? Tutta la verità

La dama velata, seconda stagione della fiction di Rai 1 in arrivo? Ecco cosa sappiamo in merito alle intenzioni della Rai

La dama velata è una fiction, riproposta in replica su Rai 1 quest’estate, che sta facendo comunque un boom di ascolti. Ma ci sarà la seconda stagione della dama velata?

La trama

La fiction di Rai 1 riproposta in replica ha 12 episodi (quindi trasmessi in 6 appuntamenti televisivi) che racconta la storia di Clara (interpretata da Miriam Leone) che è la figlia del conte Vittorio Grandi. La protagonista, in particolare, è stata esiliata in campagna perché il padre la reputa responsabile della morte della moglie.

Una volta cresciuta, però, viene richiamata in città per il suo matrimonio che è stato combinato a regola d’arte con il conte Guido (interpretato da Lino Guanciale) un uomo che però nasconde diversi segreti.

La dama velata, seconda stagione in arrivo?

Nonostante questa della Rai sia una fiction di successo, ci si è chiesti se fosse nei programmi di Viale Mazzini una seconda stagione della fiction. Da quanto è stato fatto trapelare, però, non ci sarà, almeno per il momento, una seconda stagione de ‘La dama velata’.

La Rai non ha preso per ora in considerazione di andare avanti con una seconda parte, probabilmente anche per il fatto che Miriam Leone e Lino Guanciale sono già impegnati in altri progetti.