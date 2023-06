Svezia, una sparatoria a Stoccolma: bilancio negativo

La Domenica si tinge di rosso a causa di un fatto di cronaca avvenuto in Svezia. A Stoccolma si registra una sparatoria che ha causato il decesso di un ragazzo.

Al bilancio si aggiungono almeno tre feriti.

Stoccolma, sparatoria tra paura e vittime

Secondo quanto riportato dall’estero, non è stato un fine settimana tranquillo per la Svezia e, in particolare, per la città di Stoccolma, protagonista di una spiacevole vicenda. Nella capitale svedese si è infatti registrata una sparatoria, consumatasi nella tarda serata di Sabato 10 Giugno, con la notizia riportata soltanto il giorno successivo, ovvero oggi.

A diffondere la news è stata l’Afp, che ha comunicato anche il triste bilancio: un morto e almeno tre feriti. A perdere la vita è stato un ragazzo di 15 anni, vittima di questo inaspettato episodio.

Le forze dell’ordine si sono trovate costrette ad agire e a prendere provvedimenti, riuscendo ad arrestare due uomini, catturati dopo un lungo inseguimento in auto nella zona sud della città, un’ora dopo la fine della sparatoria. Il veicolo è stato raggiunto e fermato, salvo poi essere sequestrato e sottoposto ad un controllo tecnico e approfondito.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale, in modo da poter garantir loro le migliori cure e assistenze, sebbene non presentino problematiche e non siano in pericolo di vita.

La polizia cerca comunque di ricostruire l’accaduto e di chiarire le dinamiche, potendo contare anche su alcuni testimoni oculari e sui presunti colpevoli, attualmente sotto il controllo degli agenti. La situazione è senza dubbio delicata, per adesso l’ipotesi sembra portare ad un conflitto legato alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti. Una tesi non così lontana da quella che potrebbe essere la realtà, visto che la città non è nuova ad episodi di questo tipo e si ritrova ad essere una delle zone più colpite.

LEGGI ANCHE: Attentato in Francia: accoltellati 4 bambini e 2 adulti.