Rkomi e Paola Di Benedetto, è rottura: cosa è successo?

Si parla di rottura tra Rkomi e Paola Di Benedetto: cosa è successo alla coppia? Il rapper milanese e la conduttrice radio, dopo appena un mese di relazione, avrebbero già deciso di lasciarsi. Ecco cosa è successo secondo gli esperti di gossip.

La rottura tra Rkomi e Paola Di Benedetto, ecco cosa è successo

La storia d’amore tra Rkomi e Paola Di Benedetto potrebbe essersi già conclusa. La storia tra il rapper milanese e prossimo giudice di X-Factor e l’ex vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello VIP ed ex Madre Natura,aveva ispirato l’estate degli appassionati di gossip, pronti a seguire le loro romantiche scappatelle sotto l’ombrellone.

Dopo settimane di voci e di scatti furtivi che li riprendevano appassionati tra le vie di Milano, la scintilla pare si sia purtroppo già spenta.

Secondo alcune voci di corridoio, appoggiate anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano, i due si sono lasciati e Paola Di Benedetto avrebbe già trovato una nuova fiamma: “Si vocifera che lei già frequenti un altro. Storia durata poco, manco il tempo di iniziare”. Pochi giorni fa Marzano insinuava persino che la storia tra i due non fosse che una trovata di marketing: “Tutto quel boom e poi sono spariti.

Io dico solo pubblicità per fare un po’ di rumore o forse un fuoco di paglia”.

Chi è la nuova fiamma di Paola Di Benedetto?

Ma chi sarebbe questo presunto nuovo amore di Paola Di Benedetto? Per il momento non vi sono molte informazioni sul presunto “rimpiazzo” di Rkomi, per cui resta possibile che si tratti di voci infondate. Nonostante siano in molti a suggerire che dietro la rottura ci sia un tradimento della conduttrice radiofonica con questo misterioso individuo, non tutti sono convinti.

Per Pipol Gossip, Rkomi avrebbe lasciato Paola non per una sua presunta infedeltà, ma perché mal sopportava l’attenzione mediatica e i pettegolezzi