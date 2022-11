I Mercatini di Natale più belli e famosi in Italia: dove sono, quando iniziano e finiscono

I Mercatini di Natale più famosi e belli d’Italia arrivano già a partire dal mese di novembre fino a gennaio 2023. Sono orami diversi e distribuiti in tante regione e città italiane. Per tutti i gusti e in ogni parte della Penisola.

I Mercatini di Natale più belli e famosi in Italia

I Mercatini di Natale iniziano già a diventare protagonisti a partire dal mese di novembre. I più famosi si trovano sicuramente nelle regioni di montagna del Nord, Alto Adige e Val d’Aosta.

Tuttavia, anche in altre regioni vengono allestiti e richiamano parecchi turisti.

Dove sono, quando iniziano e finiscono

Sono diversi, dunque, i mercatini che hanno luogo in diverse città d’Italia:

Il mercatino di Natale più grande d’Italia è quello di Bolzano organizzato da 24 novembre al 6 gennaio 2023 nella centrale piazza Walther.

L'Alto Adige ospita altri due tra i mercatini più famosi del Paese: quello di Merano, che si tiene in piazza Terme, e quello di Brunico, tra via Centrale e via Bastioni. Entrambi aprono il 25 novembre 2022 e chiudono il 6 gennaio 2023.

Il Mercatino di Natale di Trento è certificato Green Event. Le bancarelle, tra piazza Fiera e piazza Battisti, aprono il 19 novembre 2022 e chiudono l'8 gennaio 2023.

In Valle D'Aosta, Roncas, Caveri e Giovanni XXIII diventano villaggi alpini in occasione del caratteristico Marché Vert Noël dal 19 novembre 2022 all'8 gennaio 2023.

19 novembre 2022 all’8 gennaio 2023. In Piemonte, ad Asti ecco delle piccole casette natalizie aperte ogni weekend dal 12 novembre al 18 dicembre 2022.

A Verona tornano le piccole casette di legno per il mercatino di Natale in piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale. Si apre il 18 novembre e si chiude il 26 dicembre 2022.

A Milano dal 1°dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, ecco la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! di Piazza Castello al Mercatino di piazza Duomo.

In Umbria a Gubbio ecco la 'Ruota del Polo Nord'. Si apre il weekend del 19 novembre 2022 e si chiude l'8 gennaio 2023.

Sabato 19 novembre 2022 torna in piazza Grande ad Arezzo uno dei maggiori mercati tirolesi d'Italia. Si chiudono i battenti il 26 dicembre.

A Roma saranno allestiti piccoli mercatini di piazza Navona e piazza di Spagna.

e A Napoli, invece, regna la via San Gregorio Armeno con i famosi pastori e presepi.

