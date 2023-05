Lauren Sanchez, chi è la futura moglie di Jeff Bezos: carriera, vita privata, astronauta

Chi è Lauren Sanchez, futura moglie di Jeff Bezos. Giornalista e pilota d’aerei, ha annunciato il suo fidanzamento con il miliardario negli scorsi giorni. Scopriamo qualcosa in più sulla compagna di vita del patron di Amazon, cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Lauren Sanchez, futura moglie di Jeff Bezos: carriera e vita privata

Nata negli Stati Uniti, ad Albuquerque, il 19 dicembre 1969, Lauren Sanchez ha 53 anni ed è una nota giornalista e conduttrice americana, nota in Europa soprattutto in quanto futura moglie di Jeff Bezos, miliardario fondatore di Amazon. Ha origini messicane e si è costruita una carriera come reporter nel mondo dell’infotainment, guadagnandosi persino un premio Emmy. Dopo essersi fatta le ossa come assistente a KCOP-TV, emittente di Los Angeles, Lauren Sanchez comincia a farsi conoscere a Phoenix, come conduttrice e reporter su KTVK. Negli anni successivi lavora per lo show di intrattenimento Extra, per poi passare alla FOX, dove conduce programmi sportivi e il reality show di ballo So You Think You Can Dance.

Tra i programmi principali a cui ha partecipato ricordiamo Best Damn Sports Show Period, Larry King Live, Good Day LA, The Joy Behar Show e Showbiz Tonight. Nel corso della sua carriera, inoltre, Sanchez è spesso apparsa in film e serie tv in piccoli cameo in cui interpreta una reporter televisiva. Nel 2010 la rivista People l’ha inserita nella classifica delle 50 persone più belle degli Stati Uniti.

Lauren Sanchez, astronauta: l’esperienza da pilota

Non c’è solo il giornalismo nella vita di Lauren Sanchez. La conduttrice, infatti, è anche una pilota d’aerei con ben dieci anni di esperienza. Il suo brevetto per aerei ed elicotteri le ha infatti permesso di cambiare settore nel 2016, anno in cui ha fondato la Black Ops Aviation. Si tratta di una compagnia di produzione di contenuti e riprese aeree, la prima di proprietà di una donna negli Stati Uniti. Nel 2024 le sue abilità da pilota la porteranno nello spazio, come astronauta. In quello che sarà perlopiù un volo turistico, Lauren Sanchez farà parte dell’equipaggio tutto al femminile del New Shepherd. Si tratta di una missione spaziale finanziata dalla Blue Origin, la compagnia spaziale di Bezos.

Vita privata: figli, matrimoni, Bezos

Lauren Sanchez è madre di tre figli, nata da relazioni precedenti alla sua storia con Jeff Bezos. Il primo è Nikko, nato nel 2001 dalla sua storia con l’ex giocatore di football Tony Gonzales. Nel 2005 sposa l’agente hollywoodiano Patrick Whitesell, padre dei suoi figli più piccoli: Evan, nato nel 2006, ed Ella, nata nel 2008. Lauren Sanchez e Jeff Bezos si incontrano nel 2018, quando sono entrambi ancora sposati. La loro relazione extraconiugale porta il miliardario a divorziare dalla sua prima moglie, MacKenzie Scott, e Sanchez a lasciare Whitesell. I due hanno annunciato l’intenzione di sposarsi il 22 maggio 2023.