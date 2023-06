Fast and Furious 11: qualche indiscrezione sul film in uscita nel 2025

A pochi giorni dall'uscita di Fast X, si parla già di Fast and Furious 11, in uscita nel 2025. Chiaramente si sa ben poco.

A poche settimane dall’uscita di Fast X, si parla già di Fast and Furious 11, in uscita nel 2025. Chiaramente si sa ben poco, se non qualche indiscrezione e alcuni attori che prenderanno parte alla pellicola.

Immancabile Vin Diesel.

Fast and Furious 11: cosa si sa

Il decimo capitolo della saga Fast and Furious sembrava dover concludere la storia (ormai infinita). E invece si parla già dell’undicesimo capitolo che dovrebbe uscire nel 2025. Nonostante manchi moltissimo, è possibile scoprire qualche informazione.

A diffondere le indiscrezione è stato Vin Diesel, autentico protagonista che ha usato Instagram per parlare della prossima puntata, prevista per il 4 Aprile 2025. Sembra aver fatto capire che sarà la penultima pellicola. Per l’occasione verrà offerto un ultimo saluto a Paul Walker (ovvero Brian O’Conner),

Il decimo capitolo ha evidenziato l’inizio della fine”, giungendo alle battute finali suddivise in due parti, nelle quali le avventure della famiglia Toretto andranno a concludersi in maniera definitiva. E, visti i tanti seguaci, l’undicesimo capitolo sta già entusiasmando.

Produttore e attore protagonista, Vin Diesel ha così sfruttato il momento. Lo ha fatto attraverso un post di Instagram:

“Il 4 aprile 2025… è a meno di 22 mesi di distanza […] Per tutti coloro che non sapevano che Fast X era solo la prima parte, sappiate che la seconda parte sarà uno sforzo della nostra famiglia ‘fast’ e dello studio come lo non avete mai visto”.

Una comunicazione che aumenta – notevolmente – l’interesse.

Quale sarà il cast del film?

Sebbene molte cose siano ancora da definire, si può già conoscere parte del cast di Fast and Furious 11. Ci sarà chiaramente Vin Diesel e ricoprire il ruolo di Dom Toretto, insieme ai suoi cari, sopravvissuti al capitolo 10. Si tratta di Michelle Rodriguez, nel ruolo di Letty Ortiz, Jordana Brewster come Mia Toretto e Tyrese Gibson nelle vesti di Roman Pearce. Ancora Chris Bridges a impersonificare Tej Parker, con Sung Kan e Nathalie Emmanuel, rispettivamente nei ruoli di Han Lue e Ramsey.

Viste le indiscrezioni, potrebbe esserci anche The Rock (ovvero Dwayne Johson), nonostante in passato avesse dichiarato finita la sua collaborazione con la saga.