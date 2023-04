Napoli-Salernitana: quando si gioca, a che ora e i biglietti sono ancora disponibili?

Napoli-Salernitana è in programma sabato 29 aprile e pare che i biglietti siano andati sold out in pochi giorni. Tuttavia in queste ore potrebbe esserci la decisione di spostare la partita per ordine pubblico.

Napoli-Salernitana: quando si gioca e a che ora

Fino a nuovo ordine la partita che potrebbe valere lo scudetto tra Napoli e Salernitana è in programma sabato 29 aprile allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 15. Tuttavia, è stato chiesto un rinvio del match a domenica per ordine pubblico e per la contemporaneità con l’altra gara tra Lazio ed Inter. Se gli azzurri dovessero vincere contro la Salernitana e la Lazio perdere contro i nerazzurri allora lo scudetto sarebbe matematicamente del Napoli.

I biglietti sono ancora disponibili?

I biglietti sono in vendita dal 21 aprile e sono stati messi a disposizione on line, sul sito di Ticketone. In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card), o in alternativa presso i punti vendita Ticketone abilitati. In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla propria fidelity card (Fan Stadium Card) ovvero stampato su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale).

