Charlie Gnocchi, chi è il fratello di Gene Gnocchi: GF Vip 7, Radio, programmi, lavoro

Chi è Charlie Gnocchi, fratello di Gene Gnocchi ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 7. Noto conduttore radio e personaggio tv, si è fatto conoscere lavorando al fianco di suo fratello. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Charlie Gnocchi, fratello di Gene Gnocchi: vita privata, carriera

Nato a Fidenza, in provincia di Parma, il 29 gennaio 1963, Charlie Gnocchi, pseudonimo di Carlo Ghiozzi, ha 60 anni ed è il fratello del noto comico Gene Gnocchi. Conduttore radiofonico, personaggio televisivo e pittore italiano, ha iniziato come chitarrista nel gruppo i Desmodromici. Come spalla del fratello Gene, poi, ha iniziato a conoscere il mondo della tv e degli spettacoli live iniziando anche allo Zelig di Milano alla fine degli anni 80. Nel 1992 ha preso parte al FestivalBar e ha debuttato nel 1992 su Radio 105. Nel 1994 ha partecipato alle edizioni di Uno Mattina Estate e su Rai Radio 2 in collaborazione con Zelig. Ha ideato e condotto Cuffie D’oro e ha prodotto il disco Mino e le Mine Vaganti con Mino Reitano. Charlie, inoltre, ha brevettato marchi di scarpe e abbigliamento e ideato campagne di promozione e marketing industriale e avuto collaborazioni anche nel settore Agroalimentare e Vitivinicolo. Ha pubblicato in collaborazione con lo sceneggiatore bolognese Stefano Botta il romanzo Culi e Culatelli edito da Giorgio Mondadori Editore.

Charlie Gnocchi a Striscia la Notizia come Mister Neuro

Negli ultimi anni Charlie Gnocchi si è distinto con il soprannome “Mister Neuro”, dove intervista i personaggi politici italiani riguardo a sprechi e sperperi di denaro pubblico.

L’esperienza da concorrente al Grande Fratello Vip 7

Nel 2023 Charlie Gnocchi ha fatto parte del cast del Grande Fratello Vip 7, edizione dei record durata ben sei mesi e mezzo. L’esperienza del conduttore radio nella casa più spiata d’Italia, complici anche diverse polemiche, si è però conclusa ben prima. Gnocchi è riuscito a salvarsi dall’eliminazione nella dodicesima settimana grazie al biglietto di ritorno, per poi uscire definitivamente dalla casa al 92esimo giorno.

Vita privata: famiglia, fratelli, sorelle

Charlie ha quattro fratelli e una sorella: Alberto, Elena, Federico, Andy e il più noto comico e conduttore televisivo Gene.