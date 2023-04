Milano, uomo ucciso a coltellate: trovato nella propria casa

I fatti di cronaca continuano ad arrivare e mostrano il lato negativo del nostro paese. A Milano un uomo è stato ucciso a coltellate e il corpo è stato trovato nella propria abitazione.

A nulla è servito il soccorso degli operatori.

Ucciso a coltellate, uomo muore a Milano

La città di Milano si tinge ancora una volta di rosso. Nel capoluogo lombardo si è consumato un delitto che ha visto come vittima un uomo di 69 anni, il quale è stato ucciso a coltellate. Il corpo è stato trovato nella sua abitazione, ubicata nel quartiere Corvetto, precisamente in Via dei Panigarola, numero 8. Ad intervenire sul posto sono state le forze dell’ordine, insieme agli operatori del 118. La vittima è un uomo di nome Pier Luigi Landriani, che non è riuscito a sopravvivere. Nemmeno l’intervento dei medici e la rianimazione gli hanno permesso di rimanere in vita, infatti il 69enne è morto sul luogo e non c’è nemmeno stata la possibilità di portarlo in ospedale.

Secondo quanto è possibile analizzare, la vittima ha subito molte coltellate, quasi tutte in prossimità del torace. Ferite tanto profonde da non dargli modo di sopravvivere. A chiamare i soccorsi è stata una donna – sua coinquilina – ma era ormai troppo tardi.

Adesso gli investigatori stanno perlustrando la zona in cerca di prove e informazioni utili per rimettere insieme i pezzi. Per adesso si sa che prima dell’omicidio è scoppiata un’accesa discussione – sfociata in un litigio – con dei ragazzi afroamericani, sempre all’interno dell’abitazione. Dopodiché il corpo è stato trovato senza vita. Le forze dell’ordine stanno cercando di raccogliere delle testimonianze, visto che l’edificio è rinomato per essere un luogo in cui c’è spaccio di droga.

Mancano però diversi tasselli e il compito della polizia si rivela arduo.

