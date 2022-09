Regina Elisabetta, che malattia aveva? Ecco di cosa è morta

Giovedì 8 luglio è morta la Regina Elisabetta II, che tanto era entrata nel cuore di tutti i cittadini britannici. Ma di cosa è morta la Regina Elisabetta e che malattia aveva?

La tristezza dopo la morte di Filippo

La Regina Elisabetta II si è spenta ieri, giovedì 8 settembre 2022, dopo che negli ultimi mesi spesso i medici le avevano chiesto di eliminare alcuni suoi appuntamenti per dedicarsi ad un pieno riposo.

Dalla famiglia reale, attualmente, ancora non è stato rivelato nulla di ufficiale in merito alla malattia della sovrana, ma quel che è certo e che dopo la morte del principe Filippo, avvenuta nell’aprile 2021, la Regina abbia sofferto molto la sua mancanza. Negli ultimi mesi, inoltre, era stata descritta anche come molto debole e “stanca” in parecchie occasioni.

Che malattia aveva la regina Elisabetta?

In queste ore, comunque, si sta cercando di ipotizzare di che malattia soffrisse la regina.

Alcune foto delle sue ultime apparizioni pubbliche, secondo un’ipotesi riportata da il Messaggero, lasciano pensare a un possibile problema di salute legato alla circolazione periferica. Nell’ultima sua uscita pubblica istituzionale con la nuova premier Liz Truss, infatti, si notavano infatti che le sue mani avevano lividi neri, e questo potrebbe fare pensare che potrebbe dunque essere morta a causa di una malattia vascolare periferica, per un disturbo della circolazione sanguigna che causa il restringimento o il blocco di vasi sanguigni.

Altra ipotesi è che la regina sia semplicemente morta non per qualche malattia ma semplicemente di vecchiaia, dopo 96 anni vissuti al servizio di tutti i cittadini del Regno Unito.

