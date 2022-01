Chi è Alessandra Sardoni, giornalista di La7 e della “Maratona Mentana”

Alessandra Sardoni è una giornalista politica e conduttrice televisiva, volto di La7.

Chi è Alessandra Sardoni

Alessandra Sardoni è una giornalista nata a Roma il 5 maggio 1954. Laureata in filosofia del linguaggio sotto il famoso linguista Tullio De Mauro, ha iniziato la sua carriera lavorando per la Repubblica di Napoli e poi per Mediaset. Nel 1991 è poi passata a lavorare per Videomusic e VM Giornale passando poi ad occuparsi di politica dal 1994.

La sua carriera, però, raggiunge l’apice quando per il telegiornale di La7 diventa un’inviata di punta anche della “Maratona Mentana”. Nel 2007 e nel 2008 ha condotto Otto e Mezzo. Attualmente conduce il programma mattiniero di informazione Omnibus e collabora con Il Foglio. È stata la prima donna, nel biennio 2013-2014, a ricoprire il ruolo di presidente dell’associazione stampa parlamentare.

Vita privata

Alessandra Sardoni, il 24 luglio 2021, si è sposata con il compagno Oscar Pizzo.

Il matrimonio è stato organizzato sul Monte Amiata, nella provincia di Siena, e a darne notizia per primo è stato proprio Enrico Mentana (la compagna di Mentana, invece, è Francesca Fagnani). Il marito è un musicista palermitano e direttore del teatro Massimo di Palermo. Ha un profilo Instagram, ma in quanto personaggio televisivo riservato preferisce mantenerlo privato.