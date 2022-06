Barbie: quando esce il film con Ryan Gosling-Ken (FOTO) e Margot Robbie

Barbie: è il film che vede protagonisti due grandi attori del calibro di Ryan Glosing e Margot Robbie. La pellicola è in lavorazione e le prime foto stanno girando sui social.

Barbie: quando esce il film

Barbie, la pellicola in lavorazione scritta e diretta da Greta Gerwig, è in uscita il 21 luglio 2023 al Cinema. Ancora non è stato chiarito se la data è per tutti i paesi o solo negli Stati Uniti. In queste settimane il film è in lavorazione e le prime foto stanno girando sui social e sul web, con un Ryan Gosling con i capelli ossigenati.

Invece, Margot Robbie nei panni di Barbie, ha spiegato che il suo “è un ruolo impegnativo, legato a un periodo della vita e a tanta nostalgia. All’inizio la gente pensa di sapere già quale sarà il film, ma ovviamente sapere che dirige Greta Gerwig fa intuire che la chiave sarà diversa”. Ha spiegato: “Penso che sia una grande opportunità per mettere un po’ di positività nel mondo e un’opportunità per essere ambiziosi per i bambini più piccoli”.

Ryan Gosling-Ken (FOTO) e Margot Robbie nei panni dei protagonisti

Nei panni di Barbie c’è l’attrice Margot Robbie. Il film prevede un cast abbastanza ricco ed importante: Ryan Gosling nei panni di Ken, oltre a Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Issa Rae, Michael Cera e infine Will Ferrell. Un cast corale con nomi di livello.

