Pino Daniele è un cantautore italiano che è diventato famoso per molti brani, tra cui Napol’è. Conosciamo qualcosa della sua vita privata.

Chi è Pino Daniele

Pino Daniele è nato nel Quartiere Porto di Napoli, primogenito di sei figli. Diplomato in ragioneria, ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta e ha fondato assieme al suo compagno di classe il gruppo Batracamiomachia. Da lì ha iniziato ad ottenere fama come bassista dei Napoli Centrale dove ha conosciuto l’amico James Senese.

Con lui ha scritto alcuni album come Nero a metà, Vai mò. Pino Daniele ha scritto canzoni che hanno fatto la storia come Napul è, che aveva scritto a soli 18 anni. Altre sue canzoni famose sono Na tazzulella e caffè, Je so pazzo, Chi tene ‘o mare.

Pino Daniele, chi sono moglie e figli

Pino Daniele ha avuto più storie d’amore nella sua vita. Vediamo chi sono moglie e figli di Pino Daniele.

Dorina Giangrande: la prima moglie

La prima moglie di Pino Daniele è stata Dorina Giangrande, corista nei suoi album Terra mia e Un uomo in blues. Napoletana come Pino, è cresciuta tra le vie del centro della città e dal loro matrimonio nacquero due figli, Alessandro e Cristina.

Fabiola Sciabbarrassi: la seconda moglie

Dopo il divorzio da Dorina Giangrande Pino Daniele si è risposato nel 1991 con Fabiola Sciabbarrassi. Dal loro amore sono nati i figli Sara, Sofia e Francesco. In passato ha lavorato nel settore della moda mentre oggi invece si occupa di consulenze per le produzioni artistiche di Rai e Mediaset. Nonostante stia provando a rifarsi una vita sentimentale, non ha mai dimenticato Pino, tanto che ha anche scritto un libro in cui ricorda il marito scomparso, dal titolo Resta l’amore intorno.

Figli

Pino Daniele ha lasciato dopo la sua morte cinque figli, avuti sia dalla prima moglie Dorina sia da Fabiola. Da Dorina ha infatti avuto due figli, Alessandro e Cristina. Da Fabiola, invece, ne ha avuti addirittura tre: Sara, Sofia e Francesco.

L’ultima storia con Amanda Bonini