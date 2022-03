Fabiola Sciabbarrasi chi è: oggi, sorella, fidanzato, Pino Daniele

Fabiola Sciabbarrasi chi è: conosciuta in particolare per essere stata la seconda moglie di Pino Daniele. I due hanno avuto dei figli.

Fabiola Sciabbarrasi chi è: conosciuta in particolare perché è stata la seconda moglie dell’artista napoletano Pino Daniele, scomparso prematuramente. I due pare che fossero in crisi però prima della morte improvvisa del cantante.

Fabiola Sciabbarrasi chi è: oggi

Fabiola Sciabbarrasi è nata a Roma il 26 aprile del 1968. Conosciuta principalmente per essere stata la seconda moglie di Pino Daniele, in passato ha lavorato nel settore della moda, oggi invece si occupa di consulenze per le produzioni artistiche di Rai e Mediaset.

Fabiola Sciabbarrasi: sorella

La sorella di Fabiola, Cistina Maria Sciabbarrasi, attrice, in passato è stato al centro di un processo per stalking. Infatti, seconda l’accusa avrebbe reagito alla fine della storia d’amore con il compagno, Giorgio D’Arpino, presidente della Lazio Pallavolo, con una serie di presunti atti violenti culminati con una serie di pugni al volto dell’uomo.

Fabiola Sciabbarrasi: fidanzato

Dopo la morte del marito Pino Daniele, la donna ha cercato di rifarsi una vita anche dal punto di vista sentimentale.

Non da molto è stata paparazzata dal settimanale Chi, in compagnia di Luca Di Tolla, in un ristorante di Napoli. Lui lavora nel mondo dello spettacolo ed è conosciuto per aver partecipato alle 12esima edizione del Grande Fratello.

Il rapporto con Pino Daniele

L’incontro con Pino Daniele arriva all’inizio degli anni Novanta, a casa di Massimo Troisi. I due hanno avuto tre figli: Sara, Sofia e Francesco. “Avevo 23 anni quando ci siamo incontrati, a casa di Massimo Troisi – aveva detto Fabiola a Repubblica – Ci siamo riconosciuti: le cose avvengono forse per caso, ma mai a caso.

È stato un lento avvicinamento; mi ero appena separata, lui era sposato con due figli. Non volevo essere di passaggio”.

La donna ha anche scritto un libro in cui ricorda il marito scomparso, dal titolo Resta l’amore intorno.