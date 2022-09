Thunderbolts, chi sono i 7 ex super-criminali membri del nuovo team Marvel?

Chi sono i 7 membri dei Thunderbolts: rivelato il cast del nuovo film Marvel. Una squadra di ex super-criminali in cerca di redenzione si prepara a sbarcare al cinema: scopriamo di chi si tratta.

Chi sono i Thunderbolts: i 7 ex criminali sono tutte vecchie conoscenze Marvel

La Marvel ha finalmente svelato la formazione completa dei Thunderbolts, il prossimo team di supereroi pronto a fare il suo debutto nell’MCU. Come nella sua versione fumettistica, sarà una squadra di ex super-criminali e antieroi in cerca di un occasione per riscattarsi.

Sono tutte vecchie conoscenze per gli appassionati dell’universo cinematografico Marvel, con personaggi comparsi sia sul grande schermo che nelle recenti serie tv.

Il cast al completo: torna Bucky con U.S. Agent e una nuova Vedova Nera

Tornerà Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes, il Soldato d’Inverno, villain principale di Captain America – The Winter Soldier e pomo della discordia nel conflitto tra Tony Stark e Steve Rogers in Civil War. L’ex assassino dell’Hydra, ormai stabilmente dalla parte degli eroi, è pronto a continuare il suo percorso di espiazione cominciato nella serie The Falcon and the Winter Soldier. Al suo fianco un altro personaggio dalla stessa serie: Wyatt Russell torna a interpretare John Walker che, ormai appesa al chiodo il costume di Capitan America, lotterà con un nuovo nome, U.S.

Agent.

Dopo la morte di Natasha Romanoff, a prendere i panni di Vedova Nera sarà sua sorella, Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh. Fa il suo ritorno nell’MCU anche David Harbour, che tornerà a recitare il ruolo di Alexei Shostakov, aka Red Guardian: chissà che stavolta non riesca davvero a combattere con (un) Capitan America! Faranno parte del team anche due veri e propri supercattivi, in cerca di redenzione. Una di loro è un terzo personaggio tratto da Black Widow, Antonia Dreykov, la brutale assassina nota come Taskmaster, interpretata da Olga Kurylenko.

L’altra è Ava Starr, la sfuggente ex avversaria di Ant-Man e Wasp nota come Ghost, anche questa volta con il volto di Hannah John-Kamen. Completa la squadra un personaggio che è ancora un mistero per gli spettatori, ma che è già comparso in un paio di cameo: Valentina Allegra de Fontaine, interpretata da Julia Louis-Dreyfus.