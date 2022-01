Pillola Pfizer contro il covid: via libera dall’Ema

La pillola Pfizer è un antivirale che frena la replicazione del coronavirus all’interno dell’organismo. Nei test ha mostrato di poter prevenire l’aggravamento dei sintomi e il ricovero nel 90% dei casi.

L’Italia tramite il commissario Figliuolo ne ha acquistati 40mila cicli, attesi nei prossimi giorni.

Gli antivirali non saranno destinati a tutti quelli che vengono contagiati dal covid, ma solo a quelli con fattori di rischio che fanno prevedere un peggioramento dei sintomi. Sul mercato americano ogni ciclo (che dura 5 giorni e prevede in tutto 30 pillole) costa attorno ai 700 dollari. A differenza degli anticorpi monoclonali, questi farmaci possono essere presi comodamente a casa (sono compresse) e non hanno bisogno di un’endovena in ospedale.

