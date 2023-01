Jasmine Trinca, chi è l’ex compagno Antonio Piarulli

Jasmine Trinca è attrice italiana entrata mondo del cinema dall’età di 19 anni. Ha recitato in molte pellicole d’autore vincendo numerosi riconoscimenti. Scopriamo qualcosa di più sull’ex compagno di Jasmine Trinca.

Jasmine Trinca, chi è l’ex compagno

Jasmine Trinca è persona molto riservata, che di norma non ama parlare troppo della sua vita privata e sentimentale, tanto che ha sempre cercato di evitare le telecamere da questo punto di vista. In passato aveva un compagno, Antonio Piarulli, al suo fianco per diverso tempo. I due si erano conosciuti quando, da giovani, erano tra i banchi dell’Università la Sapienza di Roma. Dal loro amore è nata, nel 2009, la loro unica figlia Elsa.

Non è noto al momento se l’attrice abbia ritrovato l’amore con un’altra persona dopo la fine della storia con Piarulli non ha mai parlato apertamente della fine della sua relazione con Antonio Piarulli.

La maternità di Jasmine

In una recente intervista all’ANSA, Trinca ha parlato delle sfide della maternità: “Con Elsa mi diverto. L’ho desiderata tanto, anche se non penso che una donna debba necessariamente avere dei figli per sentirsi realizzata. La maternità mi ha fatto capire tante cose, mi ha reinquadrata e ha risvegliato la riconoscenza per mia madre, che non c’è più”.