Emilia Romagna, allerta rossa anche sabato 20 maggio: partita raccolta fondi per aiutare gli sfollati

Emilia Romagna, annunciata l’allerta rossa anche per la giornata di sabato 20 maggio. Gli sfollati sono saliti a 15mila con la raccolta fondi che è stata lanciata dalla Regione per aiutare le comunità e le famiglie in difficoltà.

Emilia Romagna, allerta rossa anche sabato 20 maggio

Il maltempo non si arresta in Emilia Romagna ed infatti è stata annunciata l’ennesima allerta rossa. La Protezione Civile dell’Emilia ha diramato un bollettino di criticità. “Si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sul tratto montano di tutti i corsi d’acqua della Regione. Nel settore centro-orientale i nuovi incrementi nei tratti montani determineranno innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti vallivi, con occupazione delle zone golenali e interessamento degli argini. Per quanto riguarda la criticità idrogeologica permarranno nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamenti e colamenti lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, oltre all’evoluzione con possibile aggravamento delle frane già attive, a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Inoltre saranno possibili localizzati fenomeni franosi nelle zone montane/collinari occidentali. La criticità idraulica e idrogeologica rossa sul bolognese e sulla Romagna è dovuta alle gravi criticità già presenti sul territorio”.

Partita raccolta fondi per aiutare gli sfollati

Intento, è partita la raccolta fondi per aiutare, in particolare, i tanti sfollati per il maltempo. “Di fronte a una regione alle prese con la devastazione dell’acqua, in tantissimi hanno chiesto di poter dare una mano, anche versando un contributo. La Giunta regionale ha deciso di avviare subito una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità colpite, grazie alla generosità di chi vorrà partecipare a questa iniziativa”, sono state le indicazioni e l’annuncio della Regione. Si può donare tramite bonifico all’iban intestato a “Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna”. La causale da indicare è “Alluvione Emilia-Romagna. Chiunque potrà versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie: IT69G0200802435000104428964.

