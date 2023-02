Quentin Tarantino a Brescia, il regista presenta il suo primo saggio

Quentin Tarantino presenta il suo primo saggio al Teatro Grande di Brescia. Il geniale regista di Pulp Fiction, Kill Bill e Bastardi Senza Gloria sarà in Italia in primavera per parlare del suo nuovo libro sul cinema. Tutto sulle date e i biglietti per l’evento.

Quentin Tarantino al Teatro Grande di Brescia, il regista presenta il suo libro

Il celebre regista americano Quentin Tarantino è pronto a presentare anche in Italia Cinema Speculation, il suo primo saggio di storia e critica cinematografica. Il genio dietro film cult come Pulp Fiction, la saga di Kill Bill e Bastardi Senza Gloria terrà un evento il 6 aprile 2023 al Teatro Grande di Brescia, in occasione del progetto Bergamo Brescia 2023 Capitale Italiana della Cultura. Quella di aprile sarà l’unica data di presentazione dell’atteso volume, in vendita nelle librerie americane dall’ottobre del 2022.

I dettagli sull’evento: dove comprare i biglietti, quando si apre la vendita

La Fondazione del Teatro Grande di Brescia ha annunciato che i biglietti per la presentazione saranno in vendita a partire da martedì 14 febbraio. Sarà possibile acquistarli sia direttamente in biglietteria che sul sito ufficiale del Teatro Grande, oltre che sul sito dell’agenzia artistica D’Alessandro e Galli. Come spiegato nel comunicato della Fondazione, nel corso dell’evento Tarantino parlerà dei principali film americani degli anni Settanta, che hanno formato il suo gusto in fatto di cinema quando era solo un giovanissimo appassionato. Il regista offrirà inoltre al pubblico una lettura dal vivo di un estratto di Cinema Speculation. “È un evento –spiega la Fondazione- ” in cui si potrà godere nello stesso tempo di critica cinematografica, teoria del cinema, prodezza di cronaca oltre che di una meravigliosa storia personale”.