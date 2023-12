Pietro Sermonti, chi è l’attore italiano di Boris e Gigolò per caso: vita privata, carriera, moglie, figli

Chi è Pietro Sermonti, noto attore italiano. Volto di Stanis La Rochelle nella serie tv cult Boris, nel 2023 è il protagonista di Gigolò per caso insieme a Christian De Sica. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Pietro Sermonti, vita privata e carriera dell’attore

Nato a Roma il 25 ottobre 1971, Pietro Sermonti ha 52 anni ed è un noto attore italiano, ricordato soprattutto per aver prestato il volto al divo Stanis La Rochelle nell’amata serie cult Boris. Figlio dello scrittore e dantista Vittorio Sermonti, inizialmente sognava una carriera sportiva. Da giovane cerca di diventare un calciatore professionista e arriva a militare nelle giovanili della Juventus, ma è costretto ad abbandonare il pallone a causa di un brutto infortunio. Appesi gli scarpini al chiodo, Sermonti comincia a studiare regia e recitazione. Segue diversi laboratori teatrali in Italia e completa la sua formazione a New York, al Lee Strasberg Theatre & Film Institute.

Si fa le ossa come attore sul palco del teatro negli anni Novanta, recitando in opere importanti come Re Cervo, Lungo pranzo di Natale, La scuola delle mogli e Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. L’esordio al cinema di Pietro Sermonti arriva nel 1998, con Piccole anime. L’attore comincia a farsi conoscere dal grande pubblico nel 2003, quando interpreta Guido Zanin nell’amata serie tv Un medico in famiglia.

Nel 2007 è uno dei personaggi più memorabili di Boris. Tornerà a vestire i panni del presuntuosissimo protagonista de Gli Occhi del Cuore sia nel film dedicato alla serie, nei cinema nel 2011, che nella quarta stagione dello show, distribuita su Disney+ nel 2022. Negli anni successivi recita in molti altri film e show televisivi: ha un ruolo di spicco nella trilogia di Sydney Sibilia Smetto quando voglio, nelle serie tv Nero Wolfe e Tutto può succedere e nella recente commedia con Maccio Capatonda Il migliore dei mondi.

Sermonti su Prime con Christian De Sica in Un gigolò per caso: “Una tipica storia nataliza”

Il 21 dicembre 2023 Pietro Sermonti è arrivato su Prime Video con una nuova serie comedy, Un gigolò per caso, in cui recita nel ruolo di un sex worker improvvisato in compagnia di Christian De Sica. “Il mestiere del sex worker è perfetto per il periodo di Natale.” -ha scherzato l’attore in un’intervista concessa a Radio Deejay- “È una tipica storia natalizia”. Nel corso dell’intervista, Sermonti ha raccontato un piccolo aneddoto della sua adolescenza legato al suo co-protagonista: “A scuola mi hanno bocciato 4 volte, una di queste per colpa di De Sica. Era l’anno del Fisher-Price, quella cosa dove si mettevano le cassette. Ci registravamo i film di Verdone. In classe ci sentivamo questa cosa qui, seguivamo fino a un certo punto. Quindi i professori non ci amavano”.

Vita privata: moglie, figli

Nel corso della sua carriera artistica Pietro Sermonti si è spesso ritrovato al centro di chiacchiere e gossip per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale. Ha frequentato molte donne famosissime del mondo dello spettacolo come Alessia Marcuzzi, Margot Sikabonyi e Margherita Vicario. Ad oggi l’attore non è mai stato sposato e non ha figli. Nel 2022, tuttavia, ha rivelato di avere una compagna in un’intervista a Vanity Fair che gli ha fatto rivalutare l’idea della paternità: “Se un tempo avevo paura, adesso non più. Sono innamorato. Grazie alla mia compagna è caduto un muro che ho avuto solido per tutta la vita. E magari, fra vent’anni, sono a giocare a ping pong con mio figlio”.