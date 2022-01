Maurizio Crozza, quando torna? Nuove puntate di Fratelli di Crozza

Maurizio Crozza è pronto a tornare con il suo show. Ma quando tornerà? Ecco le principali informazioni.

Fratelli di Crozza, nuove puntate in arrivo?

Maurizio Crozza potrebbe tornare presto in televisione con il suo show dopo un periodo di vacanza dalla tv trascorso in compagnia della moglie. Come anche ogni anno Maurizio Crozza decide di prolungare oltremisura le “sue” vacanze natalizie e quelle del suo live show che va in onda con i Migliori Fratelli di Crozza.

Quando torna Fratelli di Crozza

Le pagine social ufficiali del programma sono fermi a prima di Capodanno. Da allora in avanti la pagina del comico ligure non dà più aggiornamenti ma la possibilità di annunci ufficiali potrebbe essere dietro l’angolo. È però possibile che le nuove puntate dello show del comico ligure potrebbero arrivare dopo il Festival di Sanremo nel mese di febbraio 2022 sul Nove.

I personaggi imitati

Maurizio Crozza, senza dubbio, è un comico che si è distinto per la grande capacità di imitare diversi personaggi politici (e non) in modo divertente e leggero. Tra questi sicuramente c’è l’ex senatore Antonio Razzi, ma anche l’ex premier Giuseppe Conte, Luigi Maio, Alessandro Di Battista, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Roberto Saviano, Flavio Briatore e anche i virologi Alberto Zangrillo e Massimo Galli e l’ex governatore della Lombardia (rigorosamente imitato con una giacca arancione) Roberto Formigoni. Altra imitazione celebre è quella del ministro della salute Roberto Speranza.