Gigolò per caso con Christian De Sica: trama, uscita, cast e trailer

Gigolò per caso è la nuova serie tv che verrà diffusa nei prossimi giorni su Amazon Prime. Tra i protagonisti principali c’è in particolare Christian De Sica.

Gigolò per caso con Christian De Sica: trama ed uscita

Gigolò per caso è il titolo della nuova serie tv in uscita su Amazon Prime a partire dal 21 dicembre con Christian De Sica tra i protagonisti e sei episodi. Ecco la sinossi ufficiale: “Fioravante e Murray, due amici per la pelle in condizioni economiche precarie, si cimentano con il mestiere più antico del mondo. Uno come gigolò, l’altro nel ruolo di manager. Fioravante si destreggia tra un ménage a trois e incontri ben più casti con la vedova di un rispettato Rabbino, mentre Murray cerca di gestire gli affari, fino a quando scopriranno che non è un mestiere poi così facile”.

Gigolò per caso: cast

I protagonisti principali sono Pietro Sermonti e Christian De Sica ai quali si aggiungono anche da Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena con Marco Messeri, Sandra Milo e Stefania Sandrelli. Special guest star Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele.

Trailer