Chi è Nicole Santinelli, tronista di Uomini e Donne: chi ha scelto nel programma?

Nicole Santinelli è una tronista di Uomini e Donne, che ha fatto la sua scelta

Chi è Nicole Santinelli

Nicole Santinelli, account manager di un’azienda informatica, nasce a Roma ed è classe 1993. Dal punto di vista lavorativo, Nicole comincia a lavorare come responsabile clienti, assistente produttore e attualmente ricopre il ruolo di account manager di un’azienda di informatica.

Dopo che si presenta ai provini di Uomini e Donne 2022-2023 diventa una delle nuove troniste del trono classico.

La scelta a Uomini e Donne di Nicole

Nicole Santinelli è una ragazza che si è presentata a Uomini e Donne per trovare l’amore. E pare averlo trovato in Carlo, che è stato la sua scelta nel programma condotto da Maria De Filippi. La puntata della scelta, che andrà in onda il 12 maggio, e mostrerà la decisione della ragazza che aveva due opzioni: o Andrea, o Carlo. Alla fine di un percorso nel programma, la ragazza ha scelto Carlo, corteggiatore che fin dall’inizio si è sempre mostrato molto coinvolto dalla tronista. Andrea invece, osteopata di Roma, alla fine non è stato scelto.

Curiosità su Nicole Santinelli

Nicole è una ragazza che adora gli sport pericolosi, i motori, gli sport acquatici e le arrampicate.

Cane

Nicole ha un cane di nome Tiger, a cui vuole tantissimo bene e che considera come un figlio.