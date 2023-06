Oroscopo settimanale Branko 3-9 luglio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 3 al 9 luglio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni di luglio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 3 al 9 luglio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano nei primi giorni di luglio? Come ci influenzeranno le stelle in questo nuovo mese estivo? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 3 al 9 luglio.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 3-9 luglio

Si accende la passione per i nati nell’Ariete. Luglio si apre con molti nuovi incontri ed avventure che vi faranno battere il cuore. Non abbiate paura di lanciarvi in qualcosa di nuovo. Occhio ai sentimenti, potreste essere folgorati ma c’è chi cerca solo un’esperienza breve: abbassate le aspettative. Sul lavoro è il momento di rimboccarsi le maniche, dimostrate di essere essenziali.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 3-9 luglio

È l’ora di stringere i denti per i nati nel Toro. Vi aspettano molte insidie sul vostro cammino, sia in ufficio che nel privato. Gli astri vi danno manforte, donandovi la forza e determinazione necessarie per andare avanti. Buone notizie sia per i single che per gli accoppiati. I rapporti con le persone a voi care si rafforzano più che mai, è il momento di fare il passo successivo.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 3-9 luglio

I nati nei Gemelli dovranno imparare ad aprirsi con gli altri. Comunicate le vostre emozioni e bisogni, non otterrete nulla tenendo il broncio in un angolo. Una maggiore apertura vi permetterà di aprirvi nuove strade sul lavoro e di ravvivare rapporti ormai sterili e pronti al collasso. Non abbiate paura di essere voi stessi, toglietevi la maschera.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 3.9 luglio

Un’esplosione di emozioni travolge i nati nel Cancro. In questo periodo siete più in contatto con i vostri impulsi e sentimenti più profondi, nel bene e nel male. Questa maggiore intensità vi consentirà di comprendere al meglio voi stessi e le vostre vere necessità,

Leone, le previsioni settimanali di Branko 3-9 luglio

L’amore è nell’aria per i nati nel Leone. Tante occasioni per vivere momenti romantici con il vostro partner, o con una persona nuova per chi è ancora single. Non buttate via questa chance, godetevi al meglio questo periodo di amoreggiamenti estivi. Non solo il cuore per voi, anche la mente trova tanti stimoli soprattutto in ambito lavorativo. Una serie di nuovo progetti stuzzicherà la vostra curiosità.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 3-9 luglio

Strette di mano e conversazioni a cuore aperto per i nati nella Vergine. Se una relazione stenta a decollare è arrivato il momento di parlare faccia a faccia. Mettete in chiaro le vostre aspettative e non scendete a compromessi, a volte gli obiettivi sono troppo diversi. Sul lavoro siate invece pronti a portare avanti le trattative: sfruttate il vostro ingegno per scovare il giusto punto di contatto.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 3-9 luglio

L’armonia è la parola d’ordine per i nati nella Bilancia. Vi ritrovate in mezzo ad una serie di cicloni, siete gli unici ad avere voce in capitolo in diverse vicende e gli unici a poter calmare la tempesta. Fate un respiro profondo, non tutto è una vostra responsabilità: l’importante è cercare di ricoprire al meglio il vostro ruolo. Mediare tra le parti come meglio potete, il resto sta agli altri.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 3-9 luglio

È tempo di scavare in se stessi per i nati nello Scorpione. Luglio porta con se dubbi e domande sul vostro futuro e sulle persone a cui tenete. Solo voi potete darvi una risposta a questi quesiti, a patto di concedervi qualche momento di introspezione. Non scegliete una strada a caso senza prima aver riflettuto su cosa volete veramente. Muoversi per inerzia vi farà solo del male a lungo termine.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 3-9 luglio

Un vento di freschezza rigenera i nati nel Sagittario. Ondate di novità e avventure ravviveranno la vostra estate, a patto che abbiate il coraggio di mettervi in gioco al 100%. Non esitate a buttarvi in esperienze a voi poco familiari, cercate quel lato di voi stessi che ancora non conoscete al meglio. Attenti però a non lasciare la prudenza alla porta, alcune offerte sono troppo belle per essere vere.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 3-9 luglio

Forti abbracci e muri da scalare nel futuro dei nati nel Capricorno. Avrete occasione di rafforzare il rapporto con una persona importante per voi, dopo un periodo di instabilità e alti e bassi. Il loro supporto vi sarà fondamentale in un periodo complicatissimo sul lavoro, dove una serie di nuovi ostacoli vi metteranno seriamente alla prova. Restate concentrati su voi stessi e nulla potrà fermarvi.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 3-9 luglio

I nati nell’Acquario si sentono un po’ soffocati dalla quotidianità. Bramate un minimo di libertà di muovervi, di spaziare al di fuori dei limiti consentiti. I vostri compiti lavorativi vi sembrano troppo limitanti, sudando un po’ potreste ottenere occupazioni più stimolanti. Cercate inoltre più spazio dal vostro partner, non è detto che ogni hobby e ogni momento vada vissuto per forza insieme.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 3-9 luglio

Sospiri e frustrazione per i nati nei Pesci. Siete sicuri di aver comunicato al meglio il vostro malessere ma trovate solo muri tra voi e chi vi è vicino. Prendete le distanze almeno per un po’ e dedicate più tempo a voi stessi e ai vostri bisogni. Sul lavoro, fidatevi del vostro istinto, vi aiuterà a beccare e sfruttare un’occasione prima che diventi evidente a tutti