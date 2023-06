Taxi sulla luna, l’ultimo singolo di Tony Effe ed Emma Marrone: testo e video

Il panorama musicale italiano si dimostra così ricco di contenuti. Ad unirsi alla lista Tony Effe ed Emma Marrone, che presentano il singolo Taxi sulla luna.

Una coppia strana ma convincente.

Taxi sulla luna, il testo dell’ultimo singolo di Tony Effe ed Emma Marrone

Un lungo silenzio prima di ripartire: Tony Effe ed Emma Marrone si sono uniti in un duetto che sembra aver funzionato, grazie al singolo Taxi sulla luna. La cantante, da poco tempo, aveva presentato la sua ultima creazione: Mezzo mondo. Eccola adesso che si è messa alla prova con un altro lavoro.

Un possibile tormentone della prossima estate, con le spiagge calde e affollate che permetteranno di perdersi e divertirsi. Online da poche ore, tocca quasi le 10.000 visualizzazioni.

Di seguito il testo del brano:

Primo bacio, primo trip (Uoh)

Caramelle nel suo drink

Orologi d’oro come i sinti

A lei piaccio toxic come Britney (Bitch)

After insieme a Belén

Festival techno non facevo rap

Prendevo paste nel club

Sto sudando come quando

Piove, ma se mi guardi con occhi grandi ritorna il sole

E voglio darti duecento baci al rallentatore

Però, che peccato se dici di no

Anche se tutto va a pezzi ti porto con me

In taxi sulla luna, ah

Lei fuma tutta nuda, seh

E poi l’alta marea, ma non ci fa paura

In taxi sulla luna (Yeah), sulla luna (Ah)

Martina o Vanessa? Non mi ricordo, mi gira la testa

La porto a casa, le faccio la festa (Okay)

Mezzo dolce, mezzo gangsta

Due ore di fila, che bella vita (Uoh)

Fa waka waka come Shakira (Waka waka)

È piccolina, ma ha un culo giga

È brava a letto e pure a FIFA

Piove, ma se mi guardi con occhi grandi ritorna il sole

E voglio darti duecento baci al rallentatore

Però, che peccato se dici di no

Anche se tutto va a pezzi ti porto con me

In taxi sulla luna, ah

Lei fuma tutta nuda, seh

E poi l’alta marea, ma non ci fa paura

In taxi sulla luna (Yeah), sulla luna (Yeah), ah

Piove, ma

Balliamo scalzi, scoordinati, fino alla fine

Tutti bagnati perché dal posto ci hanno fatti uscire

Ti bacio a scatti solo per farti impazzire

Anche se tutto va a pezzi ti porto con me

Se tutto va a pezzi ti porto con me

(In the air)

Sosa, ah

E poi l’alta marea, ma non ci fa paura

In taxi sulla luna (Yeah), sulla luna (Yeah), ah

LEGGI ANCHE: Hollywood, l’ultimo singolo di Irama e Rkomi: testo e video.

Il video della canzone