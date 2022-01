Gf vip, Katia Ricciarelli e la bufera per la frase a Lulù: “Vai a scuola al tuo Paese”

Gf vip, Katia Ricciarelli è un’altra protagonista in negativo di quella che sta diventando la casa più da evitare in tutta Italia, oltre a rimanere la più spiata.

Gf vip, Katia Ricciarelli a Lulù: “Vai a scuola al tuo Paese”

Katia Ricciarelli non è nuova a frasi offensive ricolte a Lulù. Le liti sono sempre ricche di veri e propri insulti e dopo averle detto di essere “una scimmia e una principessa che sta con le gambe aperte”, arriva un altro insulto pesante ed offensivo.

Katia e Lulù stanno litigando quando la principessa Selassié le dice: “Vai a scuola”. Katia controbatte con: “Vai a scuola tu. Al tuo Paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente”.

la risposta di Lulù non si fa attendere: “Io sono nata in Italia, primo. Secondo non ti permettere mai più, perché la gente ti ha abituata male”.

Il web si scatena contro la Ricciarelli

Sui social e in particolare su Twitter l’hashtag #FUORIKATIA è subito salito in tendenza.

Il web e gli spettatori non hanno accettato l’ultimo insulto di Katia Ricciarelli e si sono scatenati per far cacciare dalla casa Katia Ricciarelli. Il conduttore Alfonso Signorini negli ultimi giorni ha avuto un bel da fare nel gestire le ultime uscite infelici dei concorrenti del Grande Fratello Vip che continua a sorprendere in negativo.

