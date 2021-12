Arriva “Babbo delivery”: compra il regalo e te lo porta Babbo Natale

“Babbo delivery”: comprare i regali online su babboo.it sarà speciale. Arriva il primo sito italiano dove sarà possibile ricevere il regalo ordinato direttamente da Babbo Natale.

“Babbo delivery”: compra il regalo e te lo porta Babbo Natale

Giuseppe Gazzara è l’imprenditore milanese a cui è venuta l’idea di babboo.it. “C’era sempre chi spariva– racconta alla ‘Dire’- indossava l’abito di Babbo Natale e tornava mettendo i regali sotto l’albero”.

Dunque, ricordando il passato ecco l’idea dell’imprenditore per regale un pochino di magia a tanti bambini. “Con il Covid-19 le festività si vivono in modo diverso, ma ho pensato che ai bambini deve essere data la possibilità di trascorrerle in modo magico e divertente”, spiega l’ideatore. I regali saranno consegnati in una fascia oraria dalle 19 all’1 del 24 dicembre.

L’organizzazione del sito

L’imprenditore Gazzara ha stretto accordi con cinque ragazzi, che si occuperanno vestiti ovviamente da Babbo Natale del delivery. “Raggiungeranno le abitazioni a piedi. Ad attenderli– prosegue- ci sarà il furgone con i pacchi. Ho immaginato che potesse essere scomodo trasportarli in bicicletta”. Il servizio sarà previsto soltanto in alcune zone di Milano (Porta Genova, Porta Romana, Navigli e Colonne).

L’obiettivo però dell’imprenditore è coinvolgere gli esercenti locali per combattere il colosso di Amazon: “Vorremmo proporre ai negozi del territorio di utilizzare i nostri servizi per spedire a casa i regali”, aggiunge.