Marco Bellavia, chi sono l’ex moglie e il figlio?

Marco Bellavia è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7, uscito dalla casa per sua scelta. Ma chi sono l’ex moglie e il figlio di Marco Bellavia?

L’amore con l’ex compagna Paola Barale

Marco Bellavia ha avuto una relazione con Paola Barale. La coppia è stata insieme dal 1992 al 1995.

L’ex moglie Elena Travaglia

Elena Travaglia, la moglie di Marco Bellavia, è lontana dal mondo dello spettacolo.

Quello che sappiamo, però, è che i due hanno avuto un figlio nel 2007. I due, poi si sono lasciati ma nel 2022, Elena Travaglia ha difeso pubblicamente l’ex marito con una Instagram Story in cui ha rimarcato la sua rabbia per come sarebbe stato trattato l’ex marito nella Casa del GF Vip,messo da parte nella casa per la sua fragilità interiore da alcuni.

Figlio

Marco Bellavia ha un figlio Filippo, nato nel 2007 e avuto con la moglie Elena.

Marco Bellavia, chi è l’ex gieffino

Marco Bellavia, ex gieffino, da giovane si è iscritto al corso universitario di scienze geologiche dell’Università degli Studi di Milano, facoltà che poi ha abbandonato per inseguire una carriera nello spettacolo. Dopo un inizio come modello, Bellavia partecipò alla serie Love Me Licia e successivamente allo spin-off Arriva Cristina. Il picco della sua fama, però, arriva tra il 1990 al 2001 quando sostituì Paolo Bonolis come conduttore di Bim Bum Bam, classico contenitore di cartoni e programmi per bambini di Italia 1.

Successivamente, poi, fece diversi altri programmi tv come Robot Wars, Forum, Stranamore e Snow Food, da lui scritto e condotto per Gambero Rosso Channel.