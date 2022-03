Patrizia Bonetti assente all’Isola dei Famosi: perché?

Patrizia Bonetti assente, perché non è sull'Isola dei Famosi? L'ex gieffina non è comparsa nella terza puntata del reality: cosa è successo?

Patrizia Bonetti ancora assente all’Isola dei Famosi, perché? L’affascinante naufraga sarebbe dovuta approdare in Playa Sgamada dopo la sconfitta nella prova del fuoco contro Roberta Morise. Come mai l’ex gieffina non è comparsa nella terza puntata del reality condotto da Ilary Blasi?

Patrizia Bonetti assente Isola dei Famosi: cosa è successo?

Nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi, il pubblico a casa non ha potuto fare a meno di notare una grande assente.

Tra i concorrenti solitari della Playa Sgamada, “scapoli” delle coppie eliminate dalla Playa Accoppiada, non c’era traccia di Patrizia Bonetti. Che cosa è successo? A spiegarlo è stata la conduttrice Ilary Blasi, che ha rassicurato i telespettatori facendo chiarezza sul mistero. Nulla di grave secondo la presentatrice, l’ex gieffina è sotto osservazione dopo aver riportato alcune scottature nella prova del fuoco della seconda puntata: “Sta bene, per precauzione l’abbiamo tenuta sotto osservazione ma sta bene e non vede l’ora di tornare”.

La prova del fuoco tra Bonetti e Morise

L’affascinante modella era approdata in Honduras insieme a Blind e a Roberta Morise lo scorso 24 marzo. Dopo la vittoria del rapper milanese al televoto flash, Patrizia Bonetti ha affrontato Morise nella prova del fuoco per entrare ufficialmente in gioco e raggiungere le altre coppie nella Playa Accoppiada. Le due concorrenti dovevano restare attaccate a delle catene, resistendo al calore delle fiamme. La prima a cedere è stata Patrizia, che ha quindi perso la prova ed è stata portata su Playa Sgamada.