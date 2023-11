Simone Panetti, chi è lo streamer a Sanremo Giovani 2024: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Simone Panetti, cantautore e streamer tra gli artisti in gara a Sanremo Giovani 2024. Creator nato sul web, prova a conquistarsi un posto all’Ariston con il brano Polverina. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Simone Panetti di Sanremo Giovani 2024, vita privata e carriera sul web

Nato a Roma il 5 dicembre 1995, Simone Panetti, in arte Panetty o Panetti, è un talentuoso cantautore 28enne nonché uno dei 49 artisti in gara per il concorso di Sanremo Giovani 2024. Il giovane artista è già molto noto tra il pubblico del web per la sua attività di streamer su Twitch. L’esordio di Panetty sul web risale al 2014, quando realizza molti video su Youtube in collaborazione con Homyatol, con il quale fa il suo esordio su Twitch nel 2018.

Appena un anno dopo, spinto dal suo collega e amico e dall’apprezzamento del pubblico internettiano, Panetty comincia la sua carriera in solitaria con un canale tutto suo. Ad oggi può vantare un seguito di oltre 500mila utenti, che lo seguono e supportano anche nella sua carriera musicale. Tra i suoi progetti sul web più noti si ricordano il format Appuntamento con l’ansia, dove discute di salute mentale ed ansia insieme a TIZtw, e Inclassificabili, web serie del canale Youtube di Netflix in cui viene affiancato dal noto youtuber Dario Moccia nella stesura di tier list e classifiche.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La carriera musicale, album e canzoni

In parallelo alla sua carriera sul web, Simone Panetti si sta facendo strada come cantautore. “Io mi sono sempre dilettato con la musica.” -ha spiegato in una recente intervista- ” Già a 15 anni avevo questo gruppo di amici con un garage in cui avevamo messo un microfono e facevamo i rapper di quartiere. Questo mi ha sempre appassionato e non ho mai smesso di fare musica”. Nel 2020 pubblica i suoi primi EP, Twitchtape e twitchtape 2.0, creati in collaborazione con Naska e Mike Lennon. Due anni dopo arriva il suo album d’esordio, Profondo Rosa, trascinato dal singolo Su di te, che ad oggi ha accumulato oltre 15 milioni di ascolti su Spotify. Nel 2023 Panetti pubblica il suo secondo album, Titolo Provvisorio, contenente brani come Mi spiace ma è no, Come i cani e Rimani.

Simone Panetti a Sanremo Giovani con Polverina

Simone Panetti è uno dei 49 artisti in gara per Sanremo Giovani 2024. La cantautore romano porta sul palco l’inedito Polverina, con il quale spera di conquistarsi un posto tra i Big al Festival di Sanremo. Solo otto dei 49 cantanti in gara avranno accesso alla finale di Sanremo Giovani, in programma il 13 dicembre, a cui si aggiungeranno altri quattro cantanti selezionati da Area Sanremo a novembre. I primi tre classificati, potranno portare la propria musica sul palco dell’Ariston.

Vita privata e social network

Simone Panetti ha un seguito molto ampio sul web, grazie alla sua lunga esperienza su Twitch. Il cantante ha oltre 266mila follower sul suo profilo Instagram mentre ne ha quasi 100mila su Tiktok. Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, in passato è stato legato sentimentalmente all’influencer e cosplayer Marianna Grasso, in arte Merisiel Irum. Oggi ha ritrovato l’amore al fianco di una ragazza di nome Giulia.