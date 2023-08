San Lorenzo, stelle cadenti: a che ora e quando ci sarà il picco del fenomeno

San Lorenzo, stelle cadenti: quando è previsto il picco del fenomeno secondo gli esperti. Non sempre si consuma nella serata e notte del 10 agosto data indicato come punto di riferimento più che altro.

San Lorenzo, stelle cadenti

Il fenomeno delle stelle cadenti avviene ad agosto perché è il periodo dell’anno in cui la Terra, con la sua orbita, entra in una zona dove intercetta una scia di meteore. Nuvole di detriti e polveri lasciati dalle comete lungo la loro orbita attorno al Sole. Il pianeta Terra si avvicina in particolare all’orbita di una cometa, la Swift – Tuttle, che nel suo moto ellittico attorno al Sole libera nello spazio gas e polvere che escono dal suo nucleo e che ne segnano l’orbita. Anche se la data convenzionale è indicata con il 10 agosto non sempre il picco del fenomeno si consuma in questa giornata.

A che ora e quando ci sarà il picco

Secondo gli esperti, il picco del fenomeno delle stelle cadenti è previsto all’alba di domenica 13 agosto. “Dopo un 2022 poco generoso, per il 2023 le condizioni osservative delle Perseidi saranno decisamente più favorevoli”, afferma l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. “La Luna, infatti, sarà nuova nella mattina del 16 agosto: perciò, in corrispondenza del massimo previsto per l’alba del 13 agosto ci sarà nel cielo solo una modesta falce, che sorgerà alla fine della notte. Condizioni migliori ci saranno solo nel 2026″. Inoltre, “nella seconda parte della notte si potrà assistere a un sensibile aumento dell’attività meteorica – ricorda Masi – poiché all’alba l’osservatore è sulla parte della Terra che avanza lungo la propria orbita verso le polveri cometarie, dunque è come se vedesse dal ‘parabrezza’ anziché dal ‘lunotto’ posteriore del nostro pianeta”.

