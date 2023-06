Pippo Baudo, vita privata, compagne e figli dell’amato conduttore tv

Chi è Pippo Baudo, vita privata del celebre conduttore televisivo. Scopriamo qualche informazione in più sulla vita familiare e sentimentale del presentatore simbolo della tv italiana. Chi sono le sue ex compagne? Cosa sappiamo dei suoi figli?

Chi è Pippo Baudo, vita privata e carriera del più celebre conduttore italiano

Nato a Miltello in Val Catania il 7 giugno 1936, Pippo Baudo ha 87 anni ed è uno dei conduttori televisivi più amati e celebrati della storia della tv italiana. Nel corso della sua lunghissima carriera sul piccolo schermo è diventato uno dei volti di punta della Rai, presentando molteplici programmi di successo come Settevoci, Fantastico, Domenica In e Canzonissima. Baudo è ricordato soprattutto in quanto patron del Festival di Sanremo, kermesse per il quale detiene il record di conduzioni. Tra il 1968 e il 2008 ha infatti presentato il Festival per ben 13 volte.

Una personalità importante come Baudo è ovviamente da sempre fonte di grande interesse per il pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Il conduttore è piuttosto riservato al riguardo e, di solito, tende a tenere per se i dettagli della sua vita sentimentale. Nel corso della sua vita Baudo ha avuto cinque compagne importanti e due figli. Cosa sappiamo di loro?

L’amore segreto con Mirella Adinolfi e la nascita di Alessandro

Mirella Adinolfi è stato uno dei grandi amori della vita di Pippo Baudo. I due si frequentarono all’inizio degli anni Sessanta cercando di mantenere segreta la loro relazione. All’epoca Mirella era infatti sposata con il dirigente RAI Tullio Formosa, con il quale aveva già due figli. “Avevo soltanto 25 anni.” -ha raccontato il conduttore in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi– “Ero da poco tempo arrivato a Roma da Catania per tentare la strada dello spettacolo”. Ad un certo punto, però, Mirella resta incinta: “Quando Mirella si rese conto di aspettare un figlio da me ci ritrovammo di fronte ad una situazione che non sembrava presentare via d’uscita. Allora per adulterio era prevista perfino la galera”. Per questo i due decidono di continuare a vivere il loro amore in silenzio e di tacere sulla vera paternità di Alessandro Baudo. Oggi un’artista che vive in Australia, è in ottimi rapporti col padre, a cui ha donato un nipote di nome Sean nel 1990.

Il matrimonio con Angela Lippi e la figlia Tiziana

Pippo Baudo si sposa per la prima volta negli anni Sessanta, quando porta all’altare Angela Lippi. Il loro matrimonio ha una durata breve: verso la metà degli anni Settanta i due decidono di prendere strade diverse. Dalla loro unione, nel 1970, nasce Tiziana Baudo, che oggi si occupa di Pubbliche Relazioni e organizzazione eventi. Nel corso della sua vita Tiziana ha lavorato come segretaria ed assistente del padre, aiutandolo nei suoi impegni televisivi. È la madre di due nipotini del conduttore, Nicholas e Nicole.

Gli ultimi amori di Pippo Baudo: Alida Chelli, Adriana Russo e Katia Ricciarelli

Negli anni successivi, Pippo Baudo ritrovò l’amore al fianco di Alida Chelli, attrice e cantante scomparsa nel 2012, al suo fianco per ben sette anni. Dopo un breve flirt con l’artista Adriana Russo, il conduttore si sposa di nuovo, stavolta con Katia Ricciarelli. I due convolano a nozze nel 1986, per poi separarsi nel 2004 e divorziare definitivamente nel 2006. All’inizio della sua relazione con la cantante, Pippo Baudo la convinse ad abortire, in quanto secondo lui era troppo presto per avere un figlio insieme: “Eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi sono stata punita, evidentemente, è giusto così. Una cosa che non rimprovero a nessuno dei due, anche questo fa parte del destino”.