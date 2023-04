Chi è Pupo Ghinazzi: carriera, moglie, figli, nipote del cantautore

Pupo Ghinazzi è un cantautore e conduttore televisivo italiano, interprete e autore di successi internazionali come Gelato al cioccolato, Su di noi, Forse, Un amore grande e Sarà perché ti amo, scritta per i Ricchi e Poveri con cui parteciparono al Festival di Sanremo 1981.

Chi è Pupo Ghinazzi

Pupo Ghinazzi, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, è un cantautore e conduttore televisivo italiano. Nato l’11 settembre 1955 a Laterina, attualmente ha 67 anni e il suo vero esordio come cantautore fu a vent’anni, quando era cantautore della Baby Records e gli fu assegnato per la prima volta lo pseudonimo di Pupo. Molti anni dopo svelerà di non aver inizialmente gradito questo nome d’arte imposto dalla casa discografica e di aver sperato che un giorno glielo avrebbero tolto. Il suo primo album si intitola Come sei bella, seguito dal brano Sempre tu e dalla canzone Ciao.

Carriera

Pupo Ghinazzi è autore di successi internazionali come Gelato al cioccolato, Su di noi, Forse, Un amore grande e Sarà perché ti amo, scritta per i Ricchi e Poveri con cui parteciparono al Festival di Sanremo 1981. Con questo brano il gruppo raggiunse il quinto posto, ma la canzone rimarrà nella storia della musica italiana. Nel 1987 vince la trentesima edizione dello Zecchino d’Oro con Canzone amica.

Moglie, figli e compagna

Pupo è legato dal punto di vista sentimentale a due donne: la moglie Anna, che ha sposato nel 1974, e la personal manager Patricia Abati, sua compagna dal 1989. Ha tre figlie, la prima e la terza avute dalla moglie Anna (la seconda da una sua fan) e tre nipoti.

Curiosità

Nel 1989 Pupo ha vissuto un periodo negativo che lo ha portato a pensare seriamente di suicidarsi: l’episodio è stato rievocato nel suo libro “La confessione”.