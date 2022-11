Rocco Siffredi, chi è la moglie Rózsa Tassi: biografia, carriera, figli

Rózsa Tassi, è un'ex modella ed ex attrice pornografica ungherese moglie dell'attorno pornografico Rocco Siffredi

Rózsa Tassi, è un’ex modella ed ex attrice pornografica ungherese naturalizzata italiana, moglie di Rocco Siffredi.

Rocco Siffredi, chi è la moglie

Rosa Caracciolo, pseudonimo di Rózsa Tassi, è un’ex modella ed ex attrice pornografica ungherese moglie dell’attorno pornografico Rocco Siffredi. Nata il 29 giugno 1972, ha 50 anni e ha avuto assieme a Siffredi due figli. Fin da quando era giovane si è dedicata ai concorsi di bellezza, vincendo il titolo di Jász-Nagykun Farsang nel 1989 e quello di Queen of Hungary nel 1990 (prevalendo anche su Eva Henger).

Leggi anche: Rocco Siffredi oggi: film, dipendenza, moglie e figli dell’attore porno

La conoscenza con Rocco Siffredi

Il primo incontro tra Rozsa e Rocco avvenne nel 1993 quando si spostò a Cannes per fare la testimonial di una linea erotica durante gli Hot d’or. Non essendo disponibile la sua partner per il film Il guardaspalle, di cui Siffredi era regista oltre che attore, lui le propose di sostituirla e da lì è iniziata la loro conoscenza.

Matrimonio e figli

Rosa ha sposato Rocco Siffredi nel 1994 e dalla coppia sono nati due figli: Lorenzo (1996) e Leonardo (1999). Dal 1993 al 1997 ha lavorato sempre accanto al marito. La famiglia vive stabilmente da oltre quindici anni a Budapest e Siffredi ha interpretato alcuni film con la moglie.