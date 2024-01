Tiziano Ferro, come sta: le sue parole in questo difficile periodo

Tiziano Ferro sta vivendo un periodo fisico particolare e la sua vita nel 2023 ha subito importanti cambiamenti, come il divorzio dall’ormai ex marito.

Tiziano Ferro, come sta

Tiziano Ferro sta vivendo un periodo difficile da punto di vista personale ed in particolare fisicamente. “È stato un anno particolare. Ultimamente non riesco a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica”, aveva ammesso Tiziano con grande onestà in un video pubblicato sui social lo scorso 25 dicembre.

Le sue parole in questo difficile periodo

L’artista ha condiviso nelle sue Stories Instagram il messaggio di un caro amico che cerca di dargli coraggio: “Stupirai da quante idee, quanta energia, quanta voglia avrà Tiziano. E sto parlando dell’artista. Poi c’è l’uomo e lì devo dire che non ho mai conosciuto una persona così corretta, leale, pazza, creativa, divertente, progressista, educata, passionale, intelligente, sensibile, energica, va beh devo andare avanti? No… Tanto hai capito. (…) Sono a LA anche se LA non l’ho mai vista. Sono là con te. Scrivimi, chiamami quando vuoi”. Parole a cui il cantante ha replicato scrivendo: “E questo, questo, non sarebbe mai successo se non avessi abbracciato questa debolezza. Perché se non chiedi aiuto, come fanno ad arrivare i rinforzi? Grazie amico mio (tu sai)”.

Dopo aver condiviso lo scambio di messaggi con l’amico, il cantante si è rivolto direttamente a chi lo segue sui social: “Vi consiglio di fare una cosa che suonerà stupida: quando cadete, anche se vi sembra superfluo, ditelo chiaramente ad alta voce: “Son caduto”. Il mondo, la gente, hanno tanto a cui pensare. Magari non si sono accorti che sei a terra semplicemente perché non hai fatto rumore. Non dico che poi tutti si dimostreranno disposti ad aiutarti. Ma qualcuno, fosse anche una persona soltanto, troverà il tempo di fermarsi, voltarsi, e…”.