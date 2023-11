Ligabue a Perugia 7 novembre: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Ligabue a Perugia si esibisce in concerto nella serata di martedì 7 novembre 2023 per la seconda serata consecutiva.

Ligabue a Perugia si esibisce nella serata di martedì 7 novembre nella città umbra. Il cantante è di scena per la seconda serata consecutiva al Pala Barton.

Ligabue a Perugia 7 novembre: scaletta canzoni

Luciano Ligabue si esibisce in concerto nella serata del 7 novembre al Pala Barton di Perugia. Sul palco l’artista sarà accompagnato da Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso). Nella scaletta le sue più famosi canzoni e verranno inseriti i brani del nuovo album:

Sogni di R&R

Questa è la mia vita

I “ragazzi” sono in giro

Riderai

Piccola stella senza cielo

Salviamoci la pelle!!!!

Così come sei

Una vita da mediano

Eri bellissima

Balliamo sul mondo

Per sempre

Il sale della terra

I duri hanno due cuori

Lettera a G.

Intro

Libera nos a malo

Happy hour

Ti sento

Un colpo all’anima

Marlon Brando è sempre lui

Il peso della valigia

Si viene e si va

Tra palco e realtà

Certe notti

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Urlando contro il cielo

I biglietti del concerto e nuovo tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il nuovo tour di Ligabue è da poco iniziato e proseguirà nelle prossime settimane e mesi: